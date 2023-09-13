許多人覺得身體勞累時，可能會去給師傅按摩藉以紓壓。一位人妻表示，老公每周都會去按摩2次，每次都會跟她討1500元的按摩費用，不過閨密聲稱，只要她每次按摩前都先跟老公愛愛就能省下500元，讓人妻相當不解。對此，許多老司機紛紛指出，現在純按摩已要1300元起跳，閨密說的省錢方法根本不可能，還有不少人笑說，閨密可能跟老公有染，才會這麼了解她老公。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文提到，老公因為上班勞累，一個禮拜會去2次按摩，「每次都向我要1500元」，不過閨密得知此事後，跟她分享省錢大法，「只要老公出門按摩前，和他愛愛，他只會和妳要1000元」，讓原PO感到相當疑惑，「為什麼可以省500元呢？」。

對此，許多人紛紛回應，「現在純的1000很少了！」、「正規按摩有那麼便宜嗎？現在二小時都要1600了」、「純按摩現在也都1300起跳（越式）90分鐘，如果加做半套，時間就減30分，小費加減付，如果是台式（台灣小姐），純按摩1600～1800起跳（含半套）60分鐘，全套3000二小時，所以，1500就不過是越式純按摩加小費200，所以沒有妳所說的1000元，不知要去哪裡找」。

另外還有不少網友分析，「可能原本妳老公是給閨密1500～她最近累了不想加時，所以在暗示妳也要出一點力，要不然我是不懂為什麼妳閨密那麼了解妳老公」、「閨密覺得累了，想縮短時間」、「因為妳閨密只收500，而且她嫌少不想賺又不好意思拒絕，只好暗示妳讓妳老公沒力」。