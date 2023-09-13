新北市政府舉辦核安第29號演習實兵演練，項目從勸離疏散到收容安置等。（新北市消防局提供／蔡亞樺新北傳真）

核能二廠2號機3月15日進入除役期間，仍依新北市核子事故區域民眾防護應變計畫規畫演習。新北市政府今上午9點到下午3點舉辦核安第29號演習，動員800多人實兵演練，包括遊客勸離、發放碘片、收容安置，演練順利，到場視察的新北市副市長朱惕之說，核安事件一但發生將影響生活，不能等到災害發生才檢討。

新北市消防局指出，此次演習假想天然災害及軍事因素，併同核2廠核子事故的多重複合式災害為演習主情境想定。演練地點包含新北市萬里、石門、淡水、三重及泰山等多個地區，演練時序也從核子事故發生之初期，一直進展至廠區緊急事故，以民眾防護應變行動為主軸。

消防局表示，演習過程採實人、實地、實境進行各階段演練，包含遊客勸離疏散、里民居家掩蔽、疏散人車輻射偵檢除汙，弱勢民眾疏散收容、學生與里民疏散安置等項目。參演單位包含原能會、國防部、台電公司、民間慈善團體、新北市政相關局處，以及萬里、金山、石門、三芝地區600位民眾，共計800人及各式車輛50部。

朱惕之表示，此次演習看到應變人員認真的操演，也看到民眾熱情的參與，結合現場各項模擬情境，來檢驗應變程序落實核安各項環節。後續新北市還會再針對核子事故緊急應變計畫區內民眾，持續規劃防災社區民眾防護行動演練，也請民眾能多多參加，來汲取核安知識及熟稔核安應變相關工作。