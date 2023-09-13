富邦悍將捕手姚冠瑋在12日比賽中與隊友范國宸發生碰撞下二軍休養，球隊拉上另一名捕手豊暐，昨天接到上一軍通知後興奮又緊張，過往都一覺到天亮的他罕見在凌晨4點醒過來，他笑著說：「因為怕遲到。」

姚冠瑋昨天在比賽中為了接林政華短打形成的界外飛球，與一壘手范國宸發生碰撞，當下兩人都倒地，經過短暫休息後范國宸能自己起身並繼續留在場上比賽，姚冠瑋較嚴重，直接被擔架抬下場送醫檢查。

今天球隊將腰部挫傷、有輕微腦震盪的姚冠瑋降下二軍，拉上豊暐補強捕手戰力。總教練丘昌榮表示，二軍回報他的狀況不錯，但這次上來一軍主要是借重他的手套。

丘昌榮說：「在牛棚多接一些一軍投手的球，他對一軍投手也比較陌生，要多看對戰資訊、影片，了解自家投手也要知道對方打者，這是新人捕手要做的功課。」

丘總坦言自己對豊暐是比較陌生的，只有在春訓時有看過他，「他的爆發力不錯，但穩定度還要更進步，上一軍後是很現實，還是有人會替換，這次只是個機會而已。」豊暐也知道必須要加強自己的穩定性，「攻擊跟傳球都是穩定性問題。」

生涯首次升上一軍，平時一覺到天亮的豊暐卻因為擔心遲到，罕見在凌晨4點醒過來，看了一下時間後又入睡，在開車北上時還是感到有些緊張，透過聽詩歌降低緊張感，他也有打電話跟爸爸報告好消息，「他叫我好好準備，也說不要想太多，把握這次機會。」