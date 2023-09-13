進口雞蛋洗選上架的標示日期引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品12日發聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。但又傳出巴西蛋不銷毀而是轉成液蛋，讓名嘴謝寒冰直呼，接下來一個月沒看到蛋殼不吃蛋製品。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台農蛋品12日發出聲明，坦承在超市供應的巴西進口雞蛋「誤標效期」，已主動全面回收。農業部畜牧司副司長李宜謙今(13日)表示，台農蛋品上市的巴西盒裝蛋只在全聯超市販售，總計約2000盒昨已全面回收下架。據了解，全聯拒絕再購買重新包裝後的這批巴西蛋，也就是這批下架的巴西蛋，只能轉作液蛋等加工使用。

農業部指出，巴西進口蛋效期是120天，最後一批是5月30日裝船，農業部稱保鮮期只到9月底。但市售通路日前卻出現由台農公司供應的巴西蛋，效期竟標示至10月5日。台農蛋品12日緊急宣布，全面回收下架2000盒進口巴西蛋。農業部先前聲稱，巴西蛋進口來台均有塗蠟噴模處理，所以效期可達120天。但食藥署12日卻指出，經地方政府衛生局人員前往業者處稽查，發現該批蛋品並未有塗蠟等可以延長保存期限的加工作為。

對此，李宜謙回應指出，這批巴西進口雞蛋的確有在其境內做噴膜處理，故保存期限可達120天無虞，經國內洗選場經過再次洗選分級後，未再做噴膜處理，所以標示保存期限為30天，再次洗選過程中，會把原先包膜洗掉。但該業者錯誤的地方是其保存期限，應依來源國的期限為準，標示10月5日已違反規定。

謝寒冰今(13日)在臉書發文直呼「農業部宣佈下架的巴西木乃伊蛋不銷毀，而是轉成蛋液⋯⋯？接下來一個月，拎北沒看到蛋殼不吃蛋製品⋯⋯！」

網友表示「真的是太恐怖了！」、「市面上的蛋塔、蛋糕、及含蛋製品都不要吃。一定會影響到中秋節的糕餅伴手禮等等...的生意。購買慾大減。受禮者心理應該也會影響」、「布丁、茶碗蒸、蛋糕、餅乾都不能吃了」、「農業部真的是禍國殃民部」、「該不會再成立吃蛋國家隊吧？」