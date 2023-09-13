從節目《我愛黑澀會》發跡、以「黑Girl」成員之一出道的人氣女星鬼鬼（吳映潔），過去給人可愛又搞怪形象，最近被發現她穿搭尺度越來越辣，到紐約參加時裝周，服裝一天比一天勁爆；鬼鬼日前才因為全身都是洞的衣服引起討論，今（13日）更曬出穿露屁股蛋的激短迷你裙，連路邊工人都看傻眼。

鬼鬼近年活躍於綜藝，自身也有經營服裝品牌，最近更前往紐約時裝周見見世面，自曝每看完一場秀都滿滿的激動感，很感謝能有這個好的開始；鬼鬼在紐約看秀的服裝也都是精心準備，網友也發現一天比一天辣，今日更大露屁股蛋，令粉絲都超驚喜。

今日鬼鬼紮起招牌高馬尾，上身只有短版小可愛外搭厚外套，秀出腰部結實線條，而下身搭配激短百褶裙，短到屁股蛋遮不住全被看光；對此，鬼鬼十分自信地表示，「乖乖上課學生妹、壞壞賽車女郎，還是…（蜜桃符號）Pick哪一個人設？」

廣大網友被鬼鬼近日一系列越來越辣的穿搭驚艷，紛紛誇讚，「腿太長了吧，屁股蛋露出有夠辣」、「我的天，從黑澀會美眉看到現在，真的長大了」、「這一套太誇張，回台灣不要這樣穿，我怕妳有危險」、「太大膽了吧，跟平常的鬼鬼超不一樣」。