依據衛福部疾病管制署昨日資料，國內累積本土登革熱病例累計6464例，並以台南市5760例最嚴重，環境部與衛福部共同召開「行政院重要蚊媒傳染病防治會議」，因應疫情嚴峻，自7月26日改為每2週1次，以即時因應疫情變化，環保機關若發現民眾居家環境之積水容器有孳生孑孓之事實，將依廢棄物清理法告發處分1200至6000元罰鍰，並且限期改善，目前至少已裁罰360多件。

環境部表示，為整備及投入防疫作業，完成盤點全國可投入環境清消作業之機具及藥品，計有409輛車載式高壓噴霧機、50輛車載式煙霧機、1981臺噴霧機、750臺煙霧機、8萬餘公升液態及2000公斤固態環境用藥。另環保單位全力投入人力進行登革熱防疫，統計首例本土疫情現蹤至8月底，地方環保單位已動員10萬8414人次、清理孳生源40萬1056處、預防性投藥6618處及告發1738件。除此之外，環境部環管署中區中心及南區中心亦派員與地方環保局聯合稽查，於疫情熱區鎖定工地、市場、舊社區巷道等，進行巡檢，至今已動員148車組349人力協助地方政府，查獲陽性孳生源363處，均已依法告發。

環境部表示，為協助地方政府辦理各項登革熱防治業務，今年已投入5678萬餘元經費，補助採購登革熱防疫物資、藥品、噴藥機、割草機等及辦理環境衛生、病媒防治等抽複查及雇工等工作，另亦建立物資雲端平台，以即時靈活調度。另環境部今年已密集召開會議，並函請地方政府與中央相關部會，應加強落實權管房舍、空地、空屋、工地與設備設施之環境管理、孳生源清除工作，預防登革熱流行疫情發生。