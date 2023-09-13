今年4月起，全國電價調漲，令民生、產業用戶直呼「吃不消」。不過，奇美食品高雄湖內廠卻能每月省下100萬元電費，關鍵在於調整工班人力時間、改為運轉效率好的貫流式鍋爐。台電指出，其實這就是推動超過35年的需量反應措施，透過價格誘因，吸引用戶在特定時段改變用電習慣或需求。

台電高雄區處在今（12）日首度在該處大禮堂針對與民生直接相關的生產業者，包括食品、飼品及橡塑膠業等3大產業舉辦生產模式交流茶會，現場除針對與會業者提供需量反應措施說明，也針對報名參與的用戶提供量身訂做的節電方案。

現場包括多那之、奇美食品、卜蜂、東麗尖端薄膜等知名企業踴躍參與，大家針對各自生產製程、設備相互交流，用腦力激盪趕在夏月電價結束以前，用力省一波！

台電指出，台電推動「需量反應」措施逾35年，原意為透過價格誘因，吸引用戶在特定時段改變原本的用電習慣或需求。台電高雄區處節能課有感於今年度夏月尖離峰價差擴大5.12元，但許多用戶不是不想節電、省荷包，而是不知如何入手？

奇美食品湖內廠廠務部副理吳廣旺分享，公司主要產品為熟食，而耗電量較大的設備就是蒸炊設備，但尖峰時間電價今年相較於過往，增加4成，為盡可能降低生產成本，因此將中班人力調整至早、晚班，並將過去30分鐘才能產生蒸氣的臥式鍋爐改為運轉效率好的貫流式鍋爐，估計替公司每月省下約100萬電費。

節能服務課長莊誌豪說，生產模式交流茶會活動中，有高達9成參與者表示有興趣申請計畫性調整用電措施的需量反應。且只要今天當場填寫登記單、盤點製程設備、選擇方案的用戶，就可馬上透過公式進行折扣試算，快速掌握於特定時段調整的用電量，可轉換成多少電費折抵。