尤森兄弟上一次來台是到高雄演奏，這次則是第一次到台北。左起為衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、鋼琴家亞瑟．尤森、國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾、鋼琴家盧卡斯．尤森及荷蘭在台辦事處副代表馬得斯。（國家交響樂團提供／李欣恬台北傳真）

在國際上十分活躍的荷蘭鋼琴家兄弟檔盧卡斯‧尤森和亞瑟‧尤森，本周抵台，將在國家交響樂團（NSO）的2023／24新樂季的開季音樂會上演奏，並於高雄衛武營音樂廳舉辦雙鋼琴音樂會。

國家交響樂團音樂總監馬寇爾表示，這次的客席鋼琴家對20223／24樂季開季來說很特別，「我們擁有兩位獨奏家、兩首鋼琴協奏曲，雙鋼琴是一門很特別的藝術，不僅僅是兩位鋼琴家而已，鋼琴其突出的樂器特色需要兩位音樂家非常緊密、有默契的合作方能展現。與尤森兄弟多年前曾在德國合作過，也是演奏浦朗克的雙鋼琴協奏曲，這是一部很典型法國標誌性的作品。」

馬寇爾表示，另外一首武滿徹的作品則是引用自德布西的海，「借用了非常多法國音樂的元素，下半場則是演出理查．史特勞斯兩首交響詩作品，絕對是一場非常令人興奮的音樂會。」

尤森兄弟的哥哥盧卡斯表示，曾在2019年到過高雄演奏，再次回到台灣是首次到台北，「我們感到很溫暖，很喜歡台灣的食物，我們遠從15個小時時差的荷蘭出發來到展現著溫暖的人情味的台灣，我們在這裡仍然感受到家的感覺，深刻感受到兩個國度間沒有距離。」

弟弟亞瑟表示，今天首次和樂團排練，非常的順利，「真的很開心來到這裡，能夠把最美的音樂帶給大家。總監一如既往地真誠，對於法國作品的聲響、樂團與獨奏家的部分都很細心，很開心能夠再次與總監合作。」

NSO開季音樂會《幻夢如海．雙鋼琴之夜》將於9月17日在台北國家音樂廳登場，前一晚9月16日尤森兄弟也將在高雄衛武營音樂廳演出雙鋼琴音樂會《春之祭》。