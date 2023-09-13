孝岡里長吳石金表示，深澳坑溪是水源保護區，不應該有汙水排放進河水裡。（張志康攝）

基隆市信義區深澳坑溪近期多次飄出惡臭味，當地民眾認為與附近的冷凍加工廠脫不了關係，多次向基隆市政府陳情。基隆市環保局自9月初接獲民眾陳情後，多次進行稽查，並到場採集水樣化驗，若查驗出加工廠違規排放汙水，將依《水汙染防治法》裁罰。

住在深澳坑溪附近的居民指出，當食品加工廠排放廢水時，味道真的非常臭，就是那種魚蝦內臟腐敗後，又腥又臭的味道，讓附近的民眾不堪其擾，也曾向業者反應，但未獲改善。

當地的孝岡里長吳石金表示，深澳坑溪是水源保護區，不應該有汙水排放進河水裡。再者，常有惡臭的汙水排放，也讓附近民眾的生活品質嚴重受到影響。

不過食品加工廠的楊姓負責人表示，加工廠的作業環境很乾淨，加工過程中產生的魚蝦內臟，都由回收業者定期收取，他們清洗魚蝦內臟的汙水也沒有排進溪裡。只不過，為了維持廠區清潔，清洗廠區地面的汙水，仍不可避免會向外排放，若他們有哪裡做得不好，會積極改善。

基隆市環保局自9月初獲報後便在當地蹲守，除進行汙水採樣外，也透過無害的染色劑進行水流追蹤。查明加工廠排放出來的水是否會排入深澳坑溪。

基隆市環保局水質及土壤防治科長許何誠表示，環保局同仁多次接獲民眾投訴，指該廠排放汙染性的廢水，但到場後都沒有查獲實據。不過日前查獲該加工廠沖洗廠區的汙水溢流，依《廢棄物清理法》開出罰單，可裁罰新台幣1200元至3600元。

許何誠指出，業者承諾加工時產生的廢水，將會經過必要的處理，不會任意排放，環保局將持續埋伏蒐證，如果查獲屬實，將依《水汙染防治法》開罰，可裁罰新台幣3萬元到300萬元。