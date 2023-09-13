美國政壇最近傳出一起性醜聞事件，參選維吉尼亞州眾議院的民主黨候選人遭媒體爆料，曾在網路上直播與丈夫的性愛過程，並向觀眾要求抖內，引起軒然大波。

這起事件最初由《華盛頓郵報》揭露，主角是現年40歲的維州眾議院候選人吉布森（Susanna Gibson），她與丈夫育有2子，卻不只一次透過成人直播平台「Chaturbate」放送與丈夫的親密性事，甚至以露骨姿勢索取打賞小費，違反該平台的規定。

在曝光影片中，吉布森慫恿觀眾付出更多代幣，以換取她在私人聊天室表演特定行為，「我需要更多代幣，然後我就會讓他（丈夫）做那件事」。她表示，自己正在「為了做好事」籌錢，還一度中斷性行為，以便在電腦上打字。

美國維州眾議院候選人吉布森外型亮麗，卻爆出曾在網路上直播與丈夫的性愛過程，並向觀眾求抖內，引發軒然大波。

報導指出，吉布森與丈夫在平台上進行超過10次現場直播，主要由吉布森帶頭與觀眾互動，只有其中一次，她的律師丈夫說「來吧，夥伴們」，示意鏡頭前的觀眾掏出更多小費。

報導也提到，吉布森去年7月宣布參選後仍保留平台帳號，還一度更新個人照片。私生活經媒體曝光後，她痛斥對手以不法手段「入侵私領域」，目的是要「羞辱、攻擊她和家人，好讓大聲說話的女性閉嘴」，但她不會因此退縮。

吉布森競選的是維州州府里奇蒙（Richmond）市郊一個競爭激烈的選區，她的對手、共和黨籍商人歐文（David Owen）指稱，整起爆料事件與他無關，他也是透過媒體才知曉此事。

據悉，吉布森自宣布參選以來，已經募得將近38萬美金，超過對手歐文的34萬美金，但不清楚其中是否包含來自直播平台的募款。根據維州法律，惡意散布或販賣他人的裸露畫面屬於犯罪行為，吉布森也已透過律師向警方投訴，希望能揪出盜錄者並繩之以法。