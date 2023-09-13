美國政壇最近傳出一起性醜聞事件，參選維吉尼亞州眾議院的民主黨候選人遭媒體爆料，曾在網路上直播與丈夫的性愛過程，並向觀眾要求抖內，引起軒然大波。

這起事件最初由《華盛頓郵報》揭露，主角是現年40歲的維州眾議院候選人吉布森（Susanna Gibson），她與丈夫育有2子，卻不只一次透過成人直播平台「Chaturbate」放送與丈夫的親密性事，甚至以露骨姿勢索取打賞小費，違反該平台的規定。

在曝光影片中，吉布森慫恿觀眾付出更多代幣，以換取她在私人聊天室表演特定行為，「我需要更多代幣，然後我就會讓他（丈夫）做那件事」。她表示，自己正在「為了做好事」籌錢，還一度中斷性行為，以便在電腦上打字。

美國維州眾議院候選人吉布森外型亮麗，卻爆出曾在網路上直播與丈夫的性愛過程，並向觀眾求抖內，引發軒然大波。

報導指出，吉布森與丈夫在平台上進行超過10次現場直播，主要由吉布森帶頭與觀眾互動，只有其中一次，她的律師丈夫說「來吧，夥伴們」，示意鏡頭前的觀眾掏出更多小費。

報導也提到，吉布森去年7月宣布參選後仍保留平台帳號，還一度更新個人照片。私生活經媒體曝光後，她痛斥對手以不法手段「入侵私領域」，目的是要「羞辱、攻擊她和家人，好讓大聲說話的女性閉嘴」，但她不會因此退縮。

吉布森競選的是維州州府里奇蒙（Richmond）市郊一個競爭激烈的選區，她的對手、共和黨籍商人歐文（David Owen）指稱，整起爆料事件與他無關，他也是透過媒體才知曉此事。

據悉，吉布森自宣布參選以來，已經募得將近38萬美金，超過對手歐文的34萬美金，但不清楚其中是否包含來自直播平台的募款。根據維州法律，惡意散布或販賣他人的裸露畫面屬於犯罪行為，吉布森也已透過律師向警方投訴，希望能揪出盜錄者並繩之以法。

文章來源：Democratic Virginia House candidate performed sex acts with husband on webcam for ‘tips’
文章來源：Va. Dem. House candidate performed sex online with husband for tips
文章來源：Susanna Gibson blasts opponents for ‘gutter politics’ after sex videos surface

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