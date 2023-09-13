新竹縣人口持續飆升，根據內政部戶政司統計，截至今年8月，新竹縣全縣人口已來到58萬7580，遷入人口數仍持續看漲，其中竹東鎮人口9萬7005人，超車蟬聯許久全台最大鎮南投草屯鎮的9萬6990人，成為全台第1大鎮。對此竹東鎮長郭遠彰表示是全體鎮民的榮耀，會更加努力提升竹東鎮民生活品質。

竹東鎮毗鄰新竹市，兩地民眾往來密切，且新竹科學園區有部分區域就設在竹東轄內，竹科外溢效應之故，近年來人口大幅度上升。去年起竹東鎮就蓄勢待發，準備超越南投草屯鎮。

根據內政部統計，今年7月時，草屯鎮人口9萬7011人、竹東鎮人口9萬6951人，兩者相差60人。到了8月，草屯人口持續下降，來到9萬6990人，反觀竹東鎮已上飆到9萬7005人，以15人差距超車草屯，成為全台第1大鎮。

對此竹東鎮長郭遠彰表示，得知竹東已成全台第1大鎮，雖然是種榮耀，但也是公所的壓力。面對突破10萬人口指日可待，郭遠彰指出，未來是否能如竹北市成為縣轄市，還需靠法源的認定，但若因此公務機關擴編、民意代表增額，對竹東來說是好事。

竹東鎮雖較竹縣竹北市的21萬4675人有段不小的差距，近年來透過竹科外溢效應，人口與房價均呈正成長。郭遠彰也希望在公所與縣府的努力下，推進在地生活機能，引進大型賣場、平衡醫療與教育資源、改善二重埔交通。