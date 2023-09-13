美國海軍在佛羅里達州麥港（Mayport）於上週五（8）「密爾瓦基號」濱海戰鬥艦服役（USS Milwaukee）還不到10年就遭到除役，原本設計用途為治安戰（COIN）服役期間為25年，美國海軍提前將其封存，將資源轉移到其他更優先的軍事項目上。同樣為自由級濱海戰鬥艦（LCS）的「蘇城號」（USS Sioux City）更是短命，僅服役5年的後於上個月14日被除役。最主要的原因為預算限縮，以及正規戰爭中面對中國大陸等其他國家海軍對手時，這些治安戰用途的水面艦難以生存。

據《防務新聞》（Defense News）13日報導，密爾瓦基號的艦長諾克斯（Jason Knox）指出：「在這艘艦艇的壽命期內，駕駛密爾瓦基號的海員在培訓和行動方面引領了艦隊的改進，實現了支持國家安全目標並展示了美國對盟友的承諾。」他還表示：「不僅她的水手們可以為自己感到自豪，密爾瓦基市和威斯康辛州，也可以為他們的水面艦感到自豪。」

密爾瓦基號於2015年11月21日服役，但她的路途有點坎坷，該艦在離開加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）後不久，於2015年12月11日完全故障，不得不被拖役超過40海浬（約74公里）外的維吉尼亞海軍基地。

密爾瓦基號濱海戰鬥艦服役（LCS Milwaukee）還不到10年就遭到除役，正規戰爭中這些治安戰用途的水面艦難以生存。（DVIDS）

密爾瓦基號在2022年完成了對美國第4艦隊作戰區的首次部署，她於2023年進行了第2次部署，並在海上查緝行動中與搭載的海巡人員合作，查獲了價值3000萬美元（近新台幣9.6億元）的古柯鹼和3名嫌犯。。

海軍於2022年宣布計劃於2023財政年度除役密爾瓦基號，以及其他9艘自由級濱海戰鬥艦。海軍在2020年確定了一個整個艦級的缺陷，需要更換結合齒輪。但無論花費如何，海軍軍官承認主要作為治安戰的濱海戰鬥艦，在與中國大陸或其他對手的海軍進行正規戰爭（Conventional Warfare）中的生存機會微乎其微。

大西洋海軍水面部隊發言人卡特上尉在上個月向《海軍時報》（Naval Times）表示，除役該艦：「是在財政壓力下，」「我們的軍力組織架構，需要最大程度提高的威懾力以及擊敗潛在對手方面的能力。」