明星游擊手崔伊騰納（Trea Turner）效力費城人的首季就有機會改寫大聯盟紀錄，他本季27次盜壘全數成功，如果他維持到球季結束都沒破功，即為單季盜壘最多次而未被抓到的新紀錄！原先的紀錄是厄特利（Chase Utley）2009年在費城人創下的23次盜壘全數成功。

崔伊騰納是兩次國聯盜壘王，生涯最多是2018年在國民隊的43次盜壘成功（被抓9次），生涯累積257次盜壘成功、42次被抓。天使球星大谷翔平2021年全票獲選美聯MVP的時候，他盜壘成功26次，被抓到10次是聯盟最多。大谷的腳程很快，但是盜壘還需要臨場的反應和對局勢的判斷。

前一個完美紀錄的保持人厄特利曾說，他只有在成功率很高的時候才跑，他還會在賽前做功課，看看哪個對手的反應較慢，決定是否要對他發動盜壘。厄特利生涯154次盜壘成功被抓22次，在超過百次的選手之中，他的成功率87.5%是史上最高。大谷翔平則是成功86次、被抓33次。

厄特利另一個有名的紀錄是催生了「厄特利規則」，他在2015年季後賽滑二壘撞傷大都會游擊手提哈達（Ruben Tejada），他賽後不服聯盟的禁賽判決，聯盟乾脆修改規定禁止跑者直接衝撞野手。