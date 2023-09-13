先前陷入打擊低潮的統一獅強打者林安可，經過這段時間在二軍調整後，13日歸隊一軍並立刻排進先發打序，打第6棒、指定打擊，總教練林岳平說：「接下來他還有代表國家的任務（指杭州亞運），必須要給他強度去面對。」

林安可在8月陷入打擊低潮，單月打擊率更只有1成69，還吞下16次三振，教練在9月2日將他降下二軍，當時「餅總」提到，林安可主要是打擊節奏、思緒有點不順，該出手的時候沒出手、不該出手的卻出手，比賽的節奏不是很順暢。

到二軍調整後，林安可在6日對樂天桃猿二軍繳出單場3安「猛打賞」，還包含1發全壘打，但他認為，打擊手感還是在調整中，「沒有因為那一轟覺得有調整回來。」他透露，在二軍時主要是跟總教練劉育辰討論打擊，教練有點出他揮棒機制問題。

接下來林安可就要披上國家隊戰袍為國出征亞運，他平常心面對，「亞運也只是1個比賽，現在能做的就是把自己準備好、調整好狀態，剩下就看教練安排。」

亞運中華棒球代表隊國內行程也出爐，20日旅外球員報到，21、22日中職球員也陸續到齊，21至23日在天母棒球場進行練球，25日搭機出發前往杭州。