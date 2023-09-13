知名導演王小棣（右）、《魔法阿媽2》製作團隊之一的吳至正（左）今天出席啟售記者會。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

「2023台中國際動畫影展」邀請世界首映的《妖怪森林》、《火之鳥：回憶中的花》作為開、閉幕影片，今天舉辦啟售記者會，宣布票券將在9月15日中午12點起在OPENTIX售票系統正式開賣，預購不僅享優惠及限定好禮，更可抽日本來回機票。

今天啟售記者會知名導演王小棣驚喜現身站台，開幕片《妖怪森林》導演王世偉、短片競賽初審評審同時也是《魔法阿媽2》製作團隊之一的吳至正都出席相挺，新聞局長鄭照新表示感謝，更向小棣老師許願，盼明年影展10周年能邀請《魔法阿嬤2》全球首映。

這屆影展精選12部長片、121部短片，其中台灣動畫就有21部，節目總監張晏榕指出，今年力邀來台的國際強檔好片包括《火之鳥：回憶中的花》、《琳達想吃雞！》、《吉他牛仔狂想曲》、《通往夏天的隧道，再見的出口》等精采片單，還有美國獨立動畫大師比爾普林頓、日本Studio4℃及廣島動畫季精選等主題單元。

2023台中國際動畫影展將於10月13到21日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行。影視發展基金會執行長林盈志表示，去年限量套票一推出就秒殺，今年再推出限量100組的「曙光套票」及平日限定的「追影通行證」，預售期間（9月15日至10月12日）購買任一場次預售票，均享有「日本來回機票」的抽獎機會。

新聞局指出，今年首度舉辦開幕片《妖怪森林》特展及《光影之間-2023TIAF動畫創作聯展》，《妖怪森林》特展將在中山73影視藝文空間展出電影故事的發展脈絡；《光影之間-2023TIAF動畫創作聯展》則在橘子布藝術咖啡展出，展期皆自今日起至10月30日止。