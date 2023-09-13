健保署長石崇良8月底宣布，明年元月將成立醫療科技評估（HTA）專責辦公室，同時推動新藥平行審查，力拚將新藥納入給付時間縮短至1年內，並爭取預算成立新藥基金。為向英國擷取經驗，健保署今舉辦第1屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」，邀請英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）學者來台，聚焦於基因治療及細胞治療等新興科技的真實世界資料收集機制與臨床療效評估方式，盼掌握新藥療效證據及效益，加速新藥收載決策，並擷取英國NICE發展經驗，奠定成立HTA專責辦公室、行政法人的基礎。

英國NICE為全球最具影響力的HTA機構，於1999年成立，發展為500人的行政法人，以科學實證為基礎，針對英國新醫療服務、新醫療科技、社會照護等提出具成本效益的政策評估並建立指引，提供英國國民健康服務署（NHS）做出最佳決策，並成為各實施醫療保險國家之重要政策參考。

石崇良今於會中表示，隨著新興醫療科技發展迅速，高昂價格且一次性治療新藥例如細胞治療、基因治療產品陸續進入市場，各國藥政單位基於臨床迫切需求（Unmet medical need）均採加速核准，惟僅有1期或2期臨床試驗資料，缺少長期存活數據，具臨床療效及財務高度不確定性，故如何透過真實世界資料收集與評估，為具醫療不確定性之昂貴新藥問題提供解方，是當前重要課題。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）說，英國和台灣對於追求透明、公平、實證為基礎的健康照護政策有同樣的承諾。NICE是英國針對促進健康與社會照護提供國家級指引與建議的獨立公法人機構，很高興看到台灣有興趣建立類似的機構，也樂見NICE透過這場工作坊和台灣夥伴分享英國的實務與經驗，期盼台英雙方的合作在未來持續增長。

本次工作坊是我國與英國兩國健保合作的重要里程碑，未來我國與英國將在此合作協定基石下，持續就醫療科技評估議題進行資訊交換，並建立雙方培訓交流管道，加速建立HTA專責機構，成為健保以臨床效益給付新興科技的後盾。