大陸演員滕汝駿傳9月13日上午在北京辭世，享壽77歲，滕汝駿畢業於中央戲劇學院表演系，畢業後曾進話劇團工作，後來回校教書，因參演電影《紅高粱》受到關注，1999年他憑藉參演文藝片《那山那人那狗》榮獲第19屆金雞獎最佳男主角獎，演技備受業界肯定。

滕汝駿出生於1946年，他考進中央戲劇學院表演系，之後被分配到話劇團，過幾年調到中央戲劇學院負責管理小劇場，兩年後擔任中央戲劇學院總務處長，隔年他在知名導演張藝謀執導的文藝片《紅高粱》飾演李大頭家的夥計羅漢一角，接著陸續接演《北洋水師》、《埋伏》、《挺立潮頭》、《一年又一年》、《危情時刻》、《一級恐懼》等劇。

1999年他主演電影《那山那人那狗》，與男星劉燁演父子，戲中他飾演一個即將退休的郵務員，送了一輩子的郵件，雖然在大陸票房慘澹，但卻在日本被封為神作，克制含蓄的演技精采絕倫，滕汝駿憑藉《那山那人那狗》獲得第19屆金雞獎最佳男主角和第6屆北京大學生電影節最佳男主角。滕汝駿的許多作品都在他40歲之後，但卻因為一次腦梗，讓他決定婉拒一切邀約，怕身體狀況給劇組添麻煩，專注做著表演教師的工作直到退休。

據《北京青年報》報導，滕汝駿與妻子相濡以沫，臨走前兩天，無法開口交流的他向家人寫下「花茶就得熱」幾字，他生前愛喝花茶，亦如人生不濃烈卻通透淡雅。