在台北國際航太暨國防工業展開展前，台灣國防產業協會12日攜波蘭、捷克、烏克蘭、美國、日本及韓國等外賓以及國內無人機廠商約80人，蒞臨位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心，嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋率亞創廠協會及進駐廠商與其交流，促進國內外廠商及製造商間（B2B）的商業機會與互動。

台灣國防產業協會12日與多個國家外賓以及國內無人機廠商約80人，參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心（圖片來源：嘉義縣經發處提供）

江振瑋表示，「2023台北國際航太暨國防工業展」將於9月14至16日在南港展覽館1館舉行，這次展出規模盛大，吸引國內外許多專業學者與廠商關注，目前已有超過40國買主預約參觀，預期今年將吸引超過5萬人次，亞創館廠商可藉這次機會與國內外廠商相互交流，洽談合作機會。

參與交流會的亞創廠商，包括經緯科技、雷虎科技、台灣希望創新、樂飛創新、坤暐科技、璿元科技、智飛科技、航見科技、中光電、艾知科技、工研院機械所、弘光科技大學等，各自介紹產業現狀、發展前景及先進製造的最新科技，期待未來有更多合作機會。

參與交流會的亞創廠商各自介紹產業現狀、發展前景及先進製造的最新科技，期待未來有更多合作機會。（圖片來源：嘉義縣經發處提供）

嘉義縣長翁章梁指出，無人機將是此次國防航太展亮點，亞創中心首次以無人機產業主題館參展，必讓全世界看到台灣無人機最大的能量，SPACE CHIAYI是台灣推動無人機產業的先導基地，亞創中心在啟用一年時間內，陸續有具知名度與具代表性的上下游廠商進駐，前景看好。

「2023台北國際航太暨國防工業展」以主題館形式參展，嘉義作為無人機產業發展基地，透過會展交流，促進國際頂尖廠商來台技轉落地（圖片來源：嘉義縣經發處提供）

嘉義縣經發處表示，本次以主題館形式參展，各廠商皆展示最新研發成果，讓全國知道，嘉義作為無人機產業發展基地，除本身聚集產業界能量外，在去除紅色供應鏈的氛圍下，盼透過會展交流，促進國際頂尖廠商來台技轉落地，與國內廠商合作，進入國際供應鏈，成為全球自由民主聯盟合作夥伴，讓世界看見台灣、看見嘉義。