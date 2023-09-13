疫後旅遊逐漸回溫，故宮是否也抓緊機會吸引參觀人數回流倍受矚目。日前故宮院長蕭宗煌受訪時表示，北院在今年8月初已累計超過80萬人次，南院亦在7月份突破50萬人次。然而有南院的志工爆料指出，南院的參觀人次實則長年被灌水。

爆料者指出，如果只是到南院看無人機、煙火、水舞，就能納入所謂的來客率，「那麼我們也可以說曾經在台灣轉機的外國人，也都能歸類為訪台旅客？」同時舉出109年度1到8月的數據為例，實際購票人數為10萬5千人，但在故宮提供的參觀人次報告中則為28萬696人。

爆料者認為南院近年花了大量預算執行活動，把成效導向參觀人數，實為變形的KPI，並沒有真正讓民眾購票入館，只是進入園區看了場熱鬧，博物館在文化傳承、文化認同上的使命並未實踐。

對此故宮表示，南院參觀人數計算方式與北院一致，為展廳參觀、教育推廣及藝文展演活動等參與人次的總和，並無浮報情事；至於「購票與展廳參觀人數差距」則來自故宮提供學生、身心障礙、鄰近鄉鎮居民等族群免費參觀優惠。

故宮指出，截至今年8月，故宮南部院區累計總參觀人次為68萬5473人，展廳參觀人次為31萬6811人，預計整年度總參觀人次將上看百萬。且9月下旬故宮南院的大型活動及特展也將展開，包括2023故宮亞洲藝術節—韓國月、朝鮮王朝與清宮藝術交會特展等，預期將吸引中秋、國慶連假返鄉或出遊民眾到訪南院，同時蒜頭糖廠五分車延駛南院，預訂10月7日通車，預計也將帶來另一波參觀熱潮。