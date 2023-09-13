印度南部的喀拉拉邦(Kerala)，發生了2起致死率高的「立百病毒」(NipahVirus, NiV)腦炎病例，由於目前的有效醫治手段不多，地方政已宣佈設立隔離區。

路透社報導，喀拉拉邦衛生官員表示，立百病毒在本月有1人死亡，而在8月30日也曾有一起死亡病例，都發生在科澤科德地區(Kozhikode)，目前一戶家庭有兩人感染，現已住院治療，其中包括一名兒童。為追蹤感染與帶原情況，已有 130 多人接受病毒的檢測，另外當局已關閉關閉學校、銀行和其他機構。並劃出7個以上的村莊為隔離區。

立百病毒的感染路徑，果蝠攜帶的病毒可因為血液、尿液、唾液而汙染水果，水果被畜產動物或人類接觸，造成傳播。(圖/FDA)

喀拉拉邦衛生部周三表示，通過直接接觸受感染的蝙蝠、豬或其他人的體液傳播給人類。

疾管署介紹，立百病毒為副黏液病毒科，亨尼巴病毒屬(Henipavirus)，在自然界的宿主為蝙蝠，先是在狐蝠及其他蝙蝠物種身上被發現，會傳播給其他動物，造成中間宿主，包括豬、馬、羊、狗、貓等畜產動物與寵物，這就可能傳染給人類。

立百病毒的首次疫情發生在1999年，在馬來西亞及新加坡造成疫情，已知的第1位感染者是26歲男子，他因發燒和咳嗽而去醫院，隨後傳染給家人和其他患者， 23名感染者中，有21人死亡，致死率高。該病毒的初期症狀如同肺炎，嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24~48小時進展至昏迷。

這是喀拉拉邦自 2018 年以來第4次立百疫情，這與當地環境有關；路透社的一項調查顯示，喀拉拉邦部分地區，是全球蝙蝠病毒爆發風險最高的地區之一，又肇始於大規模的森林砍伐、城市化，使人與野生動物密切接觸。