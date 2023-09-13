全國保全公會理事長張達錩13日大動作召開記者會回擊民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（馮惠宜攝）

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡指控，賴清德某產業後援會張姓會長，過去曾涉及恐嚇住戶，甚至毆打社區管委會成員。對此，全國保全公會理事長張達錩今（13日）親上火線怒批陳智菡因選舉因素，誣蔑保全業，該案經法院已無罪定讞，他也將保留追訴權。

陳智菡在政論節目以及個人臉書PO文直指賴清德某個後援會張姓會長，過去曾涉及恐嚇住戶，甚至毆打社區管委會成員，並在留言處貼出其他相關新聞。

對此全國保全公會理事長張達錩13日凌晨貼文聲明表示，指當年廣三大時代委員會雙胞案，自己是其中一方雇用的擎天保全負責人，因出面協調被依《組織犯罪條例》栽贓移送，該案早已無罪定讞還他清白，承辦檢察官也被處分，民眾黨卻忙著政治操作，引用錯誤舊聞誣蔑保全業。

13日下午他更在保全同業以及民進黨台中市議員曾朝榮等人陪同下大動作召開記者會回擊，秀出判決書表示自己被判無罪。張達錩說，該報導為13年前的舊案，全案經法院判決無罪定讞，承辦檢察官也因此被處分，司法最終還他們清白。

他怒斥陳智菡的指控都是沒有的事，還把保全行業清譽都一起攪黑，並說該案發生時也是選舉年，如今舊案重提又逢選舉年，相當無奈，他希望選舉留給選舉的人，不要政治化，將保留法律追訴權。