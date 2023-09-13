烏克蘭國家交響樂團首來台，藍黃國旗配色現愛河畔。（寬宏藝術提供／李欣恬台北傳真）

烏克蘭國家交響樂團昨12日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，觀眾反應熱烈。（寬宏藝術提供／李欣恬台北傳真）

首度來台的烏克蘭國家交響樂團昨12日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，高雄地標愛河畔、高雄流行音樂文化中心等地，也點上烏克蘭國旗的藍黃配色燈，成為獨特的風景。

昨晚在高雄演出，觀眾反應熱烈，樂團最後以台灣民謠《望春風》與《Taras Bulba》、《Separation Valse》兩首烏克蘭作品作為台灣限定安可曲，演出獲得滿堂采。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，昨晚令人感動且振奮，高雄衛武營音樂廳湧進上千名觀眾，市府也以烏克蘭國旗的黃藍兩色點亮愛河沿岸與高雄流行音樂中心燈火，種種表現不僅是對音樂藝術的喜愛，也是高雄人表達對烏克蘭人民團結一致、抵禦入侵的敬佩之意。

烏克蘭國家交響樂團擁有百年歷史，其卓越超群的演奏實力，被譽為東歐首屈一指的交響樂團，雖然國家深陷戰火之中，但樂團仍堅持以音符慰撫避難所內的聽眾，積極尋求演出機會，傳遞對和平的渴望。

此行費盡千辛萬苦，今（13）日樂團北上在台北國家音樂廳演出最後一場，演完將搭機返國回烏克蘭。