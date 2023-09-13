苗栗縣長鍾東錦13日下午赴南庄鄉參加台灣慢城聯盟年會啟動儀式。（苗栗縣政府提供／謝明俊栗傳真）

台灣慢城聯盟年會，今年輪由南庄鄉主辦，13日下午舉行行前記者會。（苗栗縣政府提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣南庄鄉及三義鄉同列為國際慢城，是客庄慢城代表之一，全台共有5個鄉鎮名列國際慢城名單，另有12個鄉鎮組成「台灣慢城聯盟」今年輪由南庄鄉主辦聯盟年會，南庄將以在地獨特的風格和熱情，為本次活動注入新的活力，並將慢城理念傳遞給民眾，歡迎大家一同來南庄體驗「漫漫尞、剛剛好」的慢城愜意氛圍。

南庄鄉位於苗栗縣東北隅，2016年榮獲國際慢城組織總部認證肯定，與三義鄉加入國際慢城行列，南庄鄉以其自然天成的山林景觀、多元獨特的族群文化以及豐富的物產、自然生態、人文特色，更是休憩度假享受山靈水秀的好去處。

「國際慢城」源起於義大利，透過放慢城鎮的生活節奏，落實慢活、慢食、漫遊，並且強調在地精神。國內目前有5個鄉鎮獲得國際認證的國際慢城，包括苗栗縣南庄鄉與三義鄉、花蓮縣鳳林鎮、嘉義縣大林鎮以及屏東縣竹田鄉。另外國內組成「台灣慢城聯盟」會員鄉鎮包括花蓮縣鳳林鄉及玉里鎮、台東縣鹿野鄉及池上鄉、屏東縣瑪家鄉及竹田鄉、嘉義縣大林鄉、台中縣和平鄉、苗栗縣南庄鄉及三義鄉、雲林縣古坑鄉、屏東縣竹田鄉等共12鄉鎮。

台灣慢城聯盟年會今年輪由南庄鄉主辦，將在9月20至22日正式登場，今年活動主題定為「漫漫尞、剛剛好」，並以「桐花」象徵在地客家文化與南庄著名的桂花巷、原住民文化、獅頭山廟宇文化、東河吊橋、正值九月產季的紅妃木瓜做為六大拼圖元素，呈現南庄多元而豐富的生活面貌，同時象徵著集結南庄特色，構築獨特的慢城生活美學。

今年度論壇並以「疫情後台灣慢城觀光的挑戰與突破」為題，預計首度邀請韓國慢城聯盟貴賓前來分享，促進慢城運動的國際交流，並於會後安排三條南庄在地亮點遊程路線，包含蓬萊線、東河線、獅山員林線，邀請貴賓一同探究南庄慢城之美，透過在地旅遊帶領會員感受「漫漫尞，剛剛好」的山城之美。