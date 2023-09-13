交通部13日正式公告公有停車場電動車位數要達總停車位2％，桃園市交通局指出，桃園現有133個充電停車格，已申請到中央經費，年底全市將有450支充電樁，明年預計增至1000支充電樁，充電停車格位約占全市4％，達法規2倍，相關收費要點也會加速研擬，預計年底前上路，屆時一般車占用也將開罰600到1200元。

交通局長張新福指出，交通部13日正式公告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，明文規定公有路外公共停車場要設置電動汽車充電樁達2％以上，民營路外公共停車場達1％以上，2年緩衝期過後，違者最重罰停業。

張新福說，目前全市電動車領牌數有3765輛，預估明年成長至4600輛，現有174個公有路外停車場、19000餘個停車格，設置133支充電樁，交通局已爭取到「交通部公路總局公共充電樁設置補助」共1.23億元，預計年底在全市設置450支充電樁、充電停車格位約占全市2％、車樁比1比8，符合中央規定，明年朝1000支目標努力，屆時車樁比為1比4、充電停車格位約占全市4％。

停管科長張聖杰進一步指出，1000支充電樁包括930支慢充、70支快充，直言充電樁每支約6至8萬，饋線和變壓器才是耗費巨資，從數十萬到200萬不等，交通局與環保局攜手合作，已成功爭取到環境部「電力改善」補助費1.75億元，未來將持續爭取「能源補充設備」7500萬元，提高業者建置意願，針對停車率不佳或電動車數量較少的區域，交通局也將自行採購充電樁提供業者租用維管，促進業者投資及經營意願。

市長張善政表示，目前國際上在運具能源轉型方面，以電動車為主要發展趨勢，市府將配合中央政策，並積極爭取預算，推動「加速桃園市公有停車場充電樁建置計畫」，預計在全市公有停車場逐步廣設充電設備。他強調，除了加速設置充電樁，市府面對塞車、公車駕駛人力缺乏等問題，期盼交通局以更開創性的作法，完善桃園交通品質。