響應新北好日子愛心大平台，冠德建設公司13日捐贈100盒向唐氏症基金會庇護工場購買的月餅給新北市社會局，這些月餅也會發送給三重地區弱勢家庭，讓他們也能共同慶祝中秋，同時幫助2群社會弱勢團體。新北社會局副局長許秀能表示，1份禮蘊含2份愛心，是善的循環，也代表市長侯友宜表示謝意。

許秀能表示，透過社會各界的關懷，希望在月圓團圓的節日，讓弱勢家戶感受到溫暖。她指出，冠德所屬根基營造，也在新北林口、平溪等偏區為獨居長者修繕舊屋，讓「繕循環」不斷擴散。

冠德建設公司總經理張勝安表示，董事長馬玉山帶領公司在2014年成立冠德玉山教育基金會，持續推動教育、微型圖書館、閱讀等公益活動，所屬根基營造也在全台各地，為獨居長者修繕舊屋，落實企業ESG環境保護、社會責任、公司治理的精神。

近年來冠德公司在三重等地區推出一些建案，張勝安表示，今年特別向財團法人中華民國唐氏症基金會訂購1000盒「映月祥福秋日禮盒」，捐贈新北巿好日子愛心大平台，再轉贈給在地一些弱勢家戶，善盡企業責任，落實對社會的關懷。

中華民國唐氏症基金會董事長林正俠也到場參加捐贈儀式，他表示，中秋系列禮盒都是由庇護工場唐寶寶親手製作烘焙，感謝冠德的採購，給唐寶寶莫大的鼓勵。