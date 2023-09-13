台中市東區樂成宮今年舉行大規模中元普度法會，其中2908桌供品捐贈助弱勢，幫助弱勢家戶、長照、社福機構、關懷據點等。（張妍溱翻攝）

台中市東區樂成宮今年農曆7月舉行大規模中元普度法會計5200桌，並將2908桌供品捐出助弱勢，樂成宮表示，今年募集愛心白米逾5萬多斤，其中白米8500包共4萬2500斤，幫助弱勢家戶、長照、社福機構、關懷據點，盼藉由愛心捐贈儀式宣揚，能拋磚引玉。

樂成宮董事長何敏誠表示，農曆7月廟方舉行一年一度中元普度法會，有些民眾想將祭品捐出做愛心，為使所捐物資物盡其用，將愛心及物資轉為分享，樂成宮負責集中物資協助發放給弱勢家戶及社福單位，避免資源浪費，讓他們感受社會關懷與照顧。

樂成宮董事長何敏誠指出，樂成宮長年來以社會公益為己任，秉持媽祖慈悲博愛濟世宗旨，讓民眾的善心化作大愛，盡一己之力，幫助需要幫助的人，鼓勵大家攜手送暖，挹注愛心，讓弱勢族群感受社會處處有溫情，普度品捐贈讓中元普度更有意義。

普度物資除發送全國50幾處社福機構、旱溪媽祖遶境十八庄範圍的11個行政區里與東區17個里，太平、烏日、大里、霧峰區102個里；另弱勢家庭及關懷據點贈配送箱價值約1500元，包括沙拉油、白米、泡麵、罐頭、餅乾與飲料等生活物資18項食物，共捐出普品2908箱、白米4萬2500斤。