民眾黨參選人柯文哲今天上午宣布，與勤業眾信簽約成立「第三方檢舉平台」，開放黨員「匿名檢舉」，希望以此解決黨內染黑，柯文哲也說，剛好可以拿來查一查，「拿來檢視高虹安剛好」。勤業眾信今日表示，向來秉持中立，持續以專業為客戶提供優質品質，不涉入任何政治、政黨活動。

柯文哲指出，前陣子民眾黨被批評染黑染黃，但既然被批評，就回頭檢視並把系統制度建立好；第一步會先檢查黨職人員過去是否有前科，引進第三方外部稽核機制後，將由第三方受理稽核性騷、染黑、染黃事件，先做初步查核，再將調查結果送民眾黨中央處理，由秘書長周台竹檢視調查結果

勤業眾信強調，「第三方檢舉平台」的主要功能，是提供企業組織獨立舉報管道。

勤業眾信指出，舉報平台獲悉內容不提供任何解讀、調查、處理因應等相關服務，僅將平台之舉報案件提供予委任單位，後續調查由委任單位自行執行，與勤業眾信無涉，在此呼籲各界勿妄自延伸解讀或錯誤連結。