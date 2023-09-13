新竹市文化局前局長錢康明在「被離職」後接連放出猛料，指控新竹市長高虹安曾指示他去找高的男友李忠庭討論新竹市跨年晚會，與新竹市政府隔空交火。媒體人黃揚明指出，李忠庭與錢康明都承認有討論過跨年晚會，那高虹安就已經踩到紅線，問題在於是高主動要求錢去找李忠庭，還是李忠庭主動去找錢康明，高虹安是否知情，雙方說法已經兜不攏；黃也直言，錢康明跨年晚會想內定主持人、拿350萬預算開出1700萬企劃書很天兵，且說自己手機中毒，某種程度錢無法證明自己的指控都是真的，但錢康明現在就是要魚死網破。

黃揚明今(13日)在政論節目《大新聞大爆卦》先指出，李忠庭已經承認有與錢康明有過討論過新竹市政府的跨年晚會，那高虹安讓家人、配偶參與市政、公務的決策，就已經踩到政治人物的紅線，這絕對不行。

黃續指，錢康明稱，高虹安要他去問李忠庭(Jack)，因為李有辦過選舉造勢的經驗，關鍵問題是「高虹安是否主動叫錢康明去找李忠庭？」這一點要釐清是「市長要局長去找李忠庭」，還是「李忠庭主動去找局長」，這兩件事完全不一樣，高虹安的責任也不一樣，若是前者，高虹安就知情，但高的聲明是說「完全不知情」，兩邊說法已經兜不攏。

黃揚明也直言，錢康明也很天兵，「這個局長也很有問題，早點離開政壇早點好」，錢剛知道要追加350萬預算辦跨年晚會，3月就已經預約主持人，但活動都還沒有公開招標，錢康明就先內定主持人，文化局長有那麼大嗎？且市府追加350萬預算舉辦跨年，預算案送到議會之後到6月才同意，錢康明卻說自己找一位辦過跨年活動的人，開了一份預算1700萬的企劃書，市長、局長都認為可以找企業贊助補足預算，才有後面高虹安要錢康明去找李忠庭的事情。

黃揚明也斷言，錢康明一定有問題，但錢現在講的東西，就是要魚死網破，像是新竹市跨年晚會，錢康明稱「消失的群組」，被竹市府拿出訊息截圖證明是錢自己退出，但錢康明稱自己手機曾經中毒、資料消失，不知道是不是那時候就退群，「錢康明某種程度，確實無法證明他所指控的東西都是真的，這次講的很多東西，反而是傷到他自己」。

黃揚明也建議高虹安，如果有錄音就全部公布，李忠庭有沒有喬事？錢康明有沒有亂搞？市府出這些事情，高虹安到底知不知情？高虹安若繼續躲躲閃閃，會讓事情更麻煩，如果高虹安真的有牽扯到制度外的喬事，就自己離開政壇，否則等到12月26號罷免團體開始運作，明年也要說「掰掰，高虹安」。