巴西進口雞蛋洗選上架的標示日期連日來引爆爭議，國民黨立委賴士葆再踢爆，今年8月土耳其有兩批進口雞蛋送驗，製造日期、有效日期、送驗日期都相同，分明就是同一批雞蛋拆單送驗，結果一批驗出含有致癌物「硝基呋喃代謝物」，另外一批竟然放行過關任其流入市面。他痛批行政院長陳建仁至今神隱不出面說明雞蛋爭議，連澳洲政府都發公告指出，台灣進口到有致癌物的雞蛋，蔡政府竟為了掩飾無能犧牲國人健康。

根據《ETtoday新聞雲》報導，食藥署8月29日公布邊境查驗最新結果，又有1批土耳其雞蛋檢出硝基呋喃代謝物，是國內禁用的動物用藥，總計53公噸全數退運或銷毀。食藥署曾在7月的邊境查驗公布中央畜產會自土耳其進口的5批雞蛋違規，一樣是驗出同種禁用動物用藥。副署長林金富表示，當時是因應缺蛋專案進口，由於硝基呋喃代謝物具動物致癌性，為台灣不准用的動物用藥，所有產品都需退運或銷毀，不得流入市面。

「再爆！」賴士葆12日在臉書發文指出，今年8月土耳其有兩批進口雞蛋送驗，製造日期、有效日期、送驗日期都相同，分明就是同一批雞蛋拆單送驗，結果一批驗出含有致癌物，另外一批竟然放行過關任其流入市面！「這是什麼政府！中秋節要到了，民眾買月餅可會安心？」

賴士葆痛批，行政院長陳建仁至今神隱，不為牽涉到農業部、衛福部、財政部的跨部會進口雞蛋事件說明。連澳洲政府都發公告指出，台灣進口到有致癌物的雞蛋，「台灣竟然為了掩飾無能缺蛋的治理顢頇，犧牲國人健康！」

《中時新聞網》7月18日報導，根據食藥署統計，農委會自土耳其進口的雞蛋總淨重達4624.99公噸，估計達7708萬顆，是今年輸入國內第二高的雞蛋出口國，若單就土耳其進口雞蛋的數量計算，不合格率為3.12％。我國今年進口雞蛋數量最多的國家是巴西，總淨重達5007.27公噸，約8345萬顆，而巴西與土耳其同為專案輸入國家，必須接受逐批查驗。報導當時尚未檢出巴西雞蛋任何不合格產品。