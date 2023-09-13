新竹市前文化局長錢康明爆料新竹縣市合辦跨年晚會等問題「被離職」，但今（13）日新竹縣不動產開發商業同業公會和新竹市不動產開發商業同業公會發出聯合聲明表示，在7月時兩會連袂拜會新竹縣、市首長，並於會中達成決議說明新竹縣、市政府將循往例支持民間自主規畫舉辦。而錢康明今日也在臉書上致歉表示，「兩會於今年7月拜會新竹市高市長時，本人未獲邀列席，會後亦未接獲任何新竹縣、市合辦之相關決議文件，至感抱歉」。

錢康明13日在臉書上PO出一篇「感謝新竹縣、市不動產開發商業同業公會，為大新竹地區縣（市）民們的付出」的文章表示，「我是新竹市前文化局局長，在職期間從未有機會拜訪兩會，在此致上萬分歉意。兩會於今年7月拜會新竹市高市長時，本人未獲邀列席，會後亦未接獲任何新竹縣、市合辦之相關決議文件，至感抱歉」。

錢康明更說，「期許今年的跨年晚會能在兩會協助下順利舉辦。如有需要新竹市協助的，據我所知是文化局，請勿相信其他人士說法，讓一切回到正軌，讓112年大新竹跨年晚會順利舉辦。再次深深感謝兩會，造成兩會的困擾非常抱歉。對不起」。

新竹縣不動產開發商業同業公會、新竹市不動產開發商業同業公會今發出聯合聲明，預定共同舉辦2023年大新竹跨年晚會。但對於今年大新竹跨年晚會似遭外界誤解，兩會深感遺憾。並發出4點聲明，多年以來，新竹縣跨年晚會皆由民間主辦，今年中兩會亦已啟動規畫，並同步洽詢新竹縣、市政府尋求行政協助。

今年7月，兩會連袂拜會新竹縣、市首長，並於會中達成決議，為避免跨年活動過於分散，新竹縣、市政府將循往例支持民間自主規畫舉辦，地點採輪流方式。兩會於共識會議中邀請新竹縣、市政府聯合掛名指導單位，並請政府單位協助場地協調、交通管制、環境維護等各項行政事務。

不動產公會也說明，2023年大新竹跨年晚會初步選定辦理地點為新竹市，兩會代表決議共同辦理本次活動籌辦，包含承辦廠商洽談、晚會場地選擇以及活動流程規畫，並委請承辦廠商與新竹縣、市政府洽談協助後續各項行政配合事務。

不動產公會最後強調，兩會抱持回饋公益心態，攜手規畫舉辦2023年大新竹跨年晚會公益活動，不料似遭誤解，兩會均表遺憾，特此聲明。