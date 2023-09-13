《醫道：俠骨柔情》上市，今在大林慈濟醫院舉辦新書發表會，4代骨科醫師到場分享從醫理念和心得。（呂妍庭攝）

《醫道：俠骨柔情》上市，今在大林慈濟醫院舉辦新書發表會，骨科醫療團隊共襄盛舉。（呂妍庭攝）

為讓外界了解骨脈傳承、醫病間的小故事，慈濟特別出版《醫道：俠骨柔情》。（呂妍庭攝）

簡瑞騰的母親也現身新書發表會，說自己的腳也是兒子開刀治好的，「大家可以對他放心」。（呂妍庭攝）

新書發表會會後的簽書會，吸引病患、家屬等粉絲排隊等簽名。（呂妍庭攝）

慈濟醫院骨科醫療團隊發展30多年來，開枝散葉，傳承多代骨科醫師在各慈濟醫院為許多曾求助無門的患者解決患病，為讓外界了解骨脈傳承、醫病間的小故事，慈濟特別出版《醫道：俠骨柔情》，今在大林慈濟醫院舉辦新書發表會，斗六慈濟醫院院長暨大林慈濟醫院副院長簡瑞騰分享他拒絕紅包，還每年包紅包給高齡患者「阿吉伯」的小故事，患者朱女士更親自到場，感謝簡瑞騰及醫療團隊，讓她人生重新開機。

一群自願下鄉守護生命的骨科醫師，堅持大林慈濟醫院骨科三不原則「來者不拒、不懼、不鋸」，以親切真誠的行醫態度，與病人建立長達10年、20年深厚醫病情，《醫道：俠骨柔情》這本書不僅看得到醫生為追求更好醫療技術的努力，更看到慈濟骨科醫生間彼此「牽成」的教學相長，大林慈濟副院長陳金城肯定這本書的價值，稱把慈濟骨科30多年發展史囊括其中，從花蓮到大林，將骨科歷史的傳承與紀錄做最佳見證，值得收藏。

簡瑞騰說，他1992年踏入慈濟骨科殿堂大門，到去年本書開始構思，籌畫、訪談，剛好半甲子，30年的心路歷程，期盼透過書籍讓大家看見一代又一代的骨科醫師，如何「傳功夫、搏感情」，不斷突破困難，開創技術、勇於挑戰難症，更讓求醫無門的病人重獲生命與尊嚴。

大林慈濟醫院骨科部主任楊昌蓁花了整整2年時間研究，開創出結合微創手術的「雞尾酒止痛療法」，讓病人隔天即可「笑著出院」，楊昌蓁說，耗時研發的背後，正因為他曾目睹自己阿嬤動完手術後痛到說不出話來，而這分椎心苦楚就是他努力研發的養分。

書中提到的醫師劉耿彰，從4歲童到百歲阿嬤，都能讓他們躺著進來、走著出去，以不到1公分開口的「脊椎微創內視鏡手術」為無數病人拔苦除痛，甚至擔任台灣脊椎微創內視鏡醫學會理事長，將自己累積上千例的手術經驗無私分享。

醫師謝明宏分享，大林骨科三不原則「來者不拒、不懼、不鋸！」，像55歲罹患慢性骨髓炎賴女士，在住院20次，大小手術30 次後，去年換上特製型人工膝關節，不僅恢復正常行走，更在近出國旅遊1個月，因無法親臨致謝，還特別錄製影片感謝謝明宏6年用心治療，讓她成功恢復健康、行走自如，甚至出國旅遊，「就像我的再造父母」。

簡瑞騰的母親也現身新書發表會，說自己的腳也是兒子開刀治好的，「大家可以對他放心」，簡瑞騰感恩，他的醫師養成是在花蓮慈濟醫院院長陳英和、主任于載九等師長手把手、不藏私的教導下習得，特別是在醫療價值觀混亂的今天，他相信自己與大林骨科團隊，都會在這條醫療正道上，繼續勇往直前，永遠把對病人的最佳利益及愛與關懷放在最前面。