中信金控今(13)日與國際知名媒體機構彭博(Bloomberg)共同舉辦「影響力金融論壇」,以「以資本成就氣候轉型」為方向,邀請兩大國際氣候倡議碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials,簡稱「PCAF」)執行理事Angélica Afanador和氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD)秘書長Mary L. Schapiro分享轉型金融國際最新發展趨勢,以及如何因應氣候風險的挑戰和機會,吸引產、官、學等代表逾200人參與。

「CTBC X Bloomberg影響力金融論壇:以資本成就氣候轉型」特別邀請金融管理監督委員會(簡稱「金管會」)副主任委員蕭翠玲親臨指導,金管會綜合規劃處處長胡則華、PCAF亞太區負責人魏天歌、哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners CIP)臺灣區董事總經理許乃文、國立臺灣大學管理學院學術副院長陳家麟及中國信託金控總經理陳佳文、幕僚長高麗雪等領袖參與並提出精闢見解。

蕭翠玲副主委表示面對日益嚴峻的氣候挑戰,金融業肩負發揮金融影響力的重責大任,更是協助不同產業客戶投入淨零轉型重要關鍵。金管會透過立法「綠色金融行動方案3.0」等多項措施完善架構永續金融生態系,期勉金融業者持續關注,運用市場機制支持臺灣企業轉型,攜手邁進2050淨零排放目標。

陳佳文總經理則呼應,金融機構是永續發展的重要推手,必須強化管理投融資資產組合,從資金源頭引導產業低碳轉型,而首要任務即為計算財務碳排放,因此早在2020年,中信金控即率先同業成為亞洲最早參與、導入PCAF方法學的金融機構,逐步發展永續商業策略及氣候風險管理機制。

全球有425家、其中臺灣有11家金融機構加入PCAF,Angélica Afanador執行理事指出,目前許多地區法規要求金融業揭露溫室氣體盤查,PCAF提供金融業溫室氣體核算準則,為不同資產組合制定衡量氣候影響的方法學,進而辨識碳排熱區,以利發展減碳目標及路徑,並透過PCAF國家和地區分會,促進簽署機構合作及交流財務碳盤查經驗、挑戰與最佳實踐,為金融機構創造共好生態圈;魏天歌負責人進一步說明,若要達成《巴黎協定》設定21世紀升溫不超過1.5°C的目標,除了建設碳排核算系統工程外,亦須監管機關的支持領導,最終必須透過與客戶議合等方式具體落實低碳轉型商業策略。

Mary L. Schapiro秘書長則分享揭露氣候相關風險有助企業管理風險與掌握低碳經濟轉型商機,隨著各國政府陸續將淨零轉型納入監管要求,數據揭露的一致性及可比較性愈趨關鍵。此外,Mary也表示金融業需要加速投資潔淨科技,並參與新興市場和發展中地區的轉型投資。

胡則華處長指出,金管會逐步要求企業於股東會年報揭露永續及氣候相關資訊,碳盤查幫助企業了解自身風險,調整營運策略,整合資訊及產業數據可做為氣候變遷風險治理基礎,未來透過一致性揭露標準以及資料數位化減少企業遵循成本,亦有利投資人進行決策,並推動國家減碳目標。陳家麟教授則觀察到臺灣企業具有提供解決方案的實力,並呼籲臺灣企業除了遵守國際認證及法規要求,應更積極創新,將挑戰轉為商機。