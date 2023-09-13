萬寶龍（MONTBLANC）發表經典Extreme 3.0系列皮包配件，全系列以「圖書館精神」（The Library Spirit）為廣告形象主軸，邀請柯震東、禾浩辰、陳妍霏揹上全新登場的142斜背包，詮釋充滿年輕的街頭時尚，柯震東還分享高三時為了準備學測，與同學整天泡在圖書館K書的往事，坦承是十年來念書最多的時刻。

萬寶龍Extreme 3.0系列薄型公事包，以The Library Spirit（圖書館精神）為形象廣告的主題。（MONTBLANC提供）

柯震東近來轉型成為導演，作品廣受好評，演而優則導的他身穿米色西裝、球鞋，搭配萬寶龍142斜背包，臉上貼著OK繃，年輕帥氣模樣猶如重返校園，他也分享自己常透過旅行尋找靈感，尤其是在國外時沒人認得他，更可以自在觀察路人的說話表情與肢體動作，作為創作的參考。

向來陽光大男孩形象的禾浩辰，因為新戲蓄了鬍渣，再以帥氣黑色皮衣搭配綠松石藍的信封包，帶有些許頹廢慵懶的時尚風情，他將「圖書館精神」延伸至他熱愛的自由潛水運動，覺得寧靜的深海也像圖書館一樣，可以觀察，也有所領悟。

萬寶龍Extreme 3.0系列迷你單肩包，2萬4500元。（MONTBLANC提供）

外型亮麗可愛的陳妍霏則以白衣黑裙搭配黑色單肩包，有如清純高校生，她笑說自己會很珍惜萬寶龍包，不會把包丟地上，「應該是我趴在地上才對吧！」，引來哄堂笑聲。

萬寶龍近來將商品主力放在皮包配件上，比例已占到4成，幾乎與書寫工具的比例相當，全新登場的Extreme 3.0系列滿足日常休閒或商務需求，兼具實用功能與時尚風格，為了迎接電子錢包和電子名片的新時代，刻意減少小型皮件的數量，或是添加了掛勾掛在大型皮件上，成為裝飾品。

萬寶龍Extreme 3.0系列142斜背包，3萬4600元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍Extreme 3.0系列薄型公事包，3萬8400元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍Extreme 3.0系列8卡式卡夾，8700元。（MONTBLANC提供）