「光陰部落藏書閣」藏書逾6000本，是飯店迎賓大廳的美麗風景，同時也是一個微型圖書館。(大地酒店提供)

飯店處處可見各種風格的藝術作品，喜歡西餐廳包廂的牆壁，可看見用剪黏布置的傳統工藝。(大地酒店提供)

「奇岩」餐廳人氣招牌「稻香大地牛」，是2016年在國際烹飪賽事奪得銀牌的得獎菜式。(大地酒店提供)

王雪梅(右4)長期關注公益活動，在酒店8週年慶時，帶領飯店員工慨捐「熱血」暖助公益。(大地酒店提供)

臺北大學第23屆傑出校友遴選委員會日前召開遴選會議，在各系所、校友會推薦下，分別就企業經營、公共服務、藝文體育和行誼典範等類別，選出12名當選人，其中「企業經營獎」的傑出校友當選人是北投大地酒店董事長王雪梅。

留著一頭長髮，柔中帶剛的大地酒店董事長王雪梅，過去曾是商務旅館專業經理人，2012年擔任大地酒店董事長，擁有逾30年的飯店管理資歷。在她的帶領下，大地酒店在北投這個溫泉品牌眾多的一級戰場，走出自己的獨特風格。酒店內處處充滿藝文氣息，館內人氣第一的美拍景點「光陰部落藏書閣」，挑高空間的書櫃，藏書逾6000本，不但是飯店迎賓大廳的美麗風景，同時也是一個微型圖書館，旅客可在此挑選自己喜歡的書籍，慢慢閱讀。此外，館內多處空間都設置了不同風格的藝術品，連西餐廳包廂牆壁上的裝飾藝術品，都是用傳統工藝的剪黏來布置，絕對稱得上北投溫泉鄉精品級的藝術飯店。

酒店不只有外表而已，在服務、旅宿、餐飲方面也是獲獎不斷得到肯定。酒店開幕隔年便拿下「穆斯林友善餐旅」最高評價，2019年成功摘下「觀光局星級旅館評鑑」五星殊榮，還榮獲多家網路訂房平台推薦評比為優良飯店。館內餐廳「奇岩一號」人氣招牌料理「稻香大地牛」，是2016年在國際烹飪賽事奪拿銀牌的得獎菜式；行政主廚李昭明更曾在「世界烹飪大賽」，為台灣團隊摘下金牌殊榮。

長期贊助公益活動的王雪梅，在疫情擾台最嚴重時，看到受疫情影響而銳減的慈善捐款，儘管飯店本身也受疫情重創，大地酒店仍與異業結盟舉辦義賣活動暖助弱勢，像是與台灣世界展望會舉辦「大地元寶」義賣活動、與乳癌防治基金會舉辦「與愛同行粉色姊妹住房專案」活動。今年大地酒店8週年，更舉辦「8週年公益捐血」活動歡慶生日，王雪梅本人帶頭挽袖捐熱血，30多位員工「熱血」響應，一路走來堅持初心，善盡企業責任並發揮正向影響力。

員工形容這位美女董事長沒有架子，肯拚好學，給予員工很大的空間與尊重，所以和員工間的相處融洽，大家都像一家人，也是這樣的真情，才能給予客人就像家人般的溫馨愉悅的真誠服務。