adidas TERREX全新SWIFT R3 GORE-TEX越野跑鞋，5990元。（adidas提供／朱世凱台北傳真）

On昂跑Cloudboom Echo 3將於14日起在台上市，限量77雙，僅三間直營門市販售，9680元。（On昂跑提供／朱世凱台北傳真）

Awaken Energy以黑色為基底，在HOKA經典厚實中底翻玩幻彩漸層，讓跑者盡情秀出自我本色，Rocket X2，7580元。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）

ASICS SPORTSTYLE正式推出GEL-KAYANO系列30週年紀念之作GEL-KAYANO LEGACY，5580元。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）

UNDER ARMOUR HOVR Machina 3(左)、HOVR Sonic 6標榜因應不同跑步訓練項目與計畫所打造，分別為4980元、3980元。（UNDER ARMOUR提供／朱世凱台北傳真）

時序入秋，除了衣櫃服裝換新，就連跑鞋也迎接秋冬有了新造型，主軸仍著重百搭並貼近Z世代，讓跑者能盡情展示自我本色，輕量透氣也同樣是跑步最不可或缺的基本性能，讓潮男靚女步伐更加輕快有力。

adidas推出全新Z.N.E.系列，以太空棉舒適材質及加深帽緣特徵建立經典形象，包含連帽外套、連帽上衣、短袖上衣、polo衫、長短褲等多種男女款式可挑選，運動也能耍潮；以戶外運動機能為訴求的adidas TERREX繼今年三月與National Geographic《國家地理》推出首波聯名吸引戶外愛好者目光之後，今年秋冬二度攜手，兩大品牌以「追光之旅」為主題，打造外套夾克、長袖上衣到越野鞋等，其中「SWIFT R3 GORE-TEX越野跑鞋」，以吸睛的極光配色為設計靈感，鞋面採高耐磨防撕裂尼龍網眼搭配GORE-TEX科技，防水的同時也保持乾爽透氣，輕量回彈又富有抓地力。

On昂跑則主打「Cloudboom Echo 3」，比起一般發泡材質來的更輕、更彈；搭配上On的全碳板Speedboard推進板，讓每一步推進力大幅提升。外觀設計延續前兩代的視覺特色，以白色為主體搭配黑色LOGO字樣，點綴的亮綠色塊讓外觀造型更活潑輕盈，鞋面採用輕薄透氣的高科技單層編織鞋面，其中更含有78％再生聚脂纖維的環保材質；鞋舌布面稍微加厚，結合上方的透氣孔洞，讓包覆舒適度與透氣效果雙雙提升。

HOKA也不遑多讓，最高階競速鞋款ROCKET X 2配置勺型碳板，中底採雙層高彈力PEBA泡棉，提供緩震與回彈兼具的極致結構；輕量化ETPU網眼鞋面，以及中足殼體設計，打造穩定的包覆感，讓跑者安心衝刺。長距離訓練競速專家Mach 5，高回彈力的PROFLY＋中底，搭配EVA混合橡膠大底，在長距離速度訓練時，提供優異的落地緩震與前腳掌回饋，讓跑者感受到輕量泡棉的靈敏及舒適回彈感。

ASICS SPORTSTYLE正式推GEL-KAYANO LEGACY，為GEL-KAYANO系列30週年紀念之作，以GEL-KAYANO 14 為原型，流線型輪廓、標誌性大網眼鞋面設計及虎爪紋理致敬經典，本次推出兩款配色，代表性銀色虎爪搭配灰色基底及紅藍虎爪配色，融合時下多元潮流風格，匯集30年間歷代重點款式的元素設計，號稱奠定了復古跑鞋之王地位。

UNDER ARMOUR迎來兩款全新UA HOVR中底科技跑鞋，包含擁有雙密度中底系統的極致緩震跑鞋「HOVR Machina 3」，以及輕量腳感、能幫助跑者提升速度的「HOVR Sonic 6」。輕量、緩震兩大派系跑鞋讓跑者在日常訓練選擇中，能因應不同跑步訓練項目與計畫所需。其中HOVR Machina 3號稱在長距離日常跑步訓練中，兼具緩震與穩定度的跑鞋不僅能為雙腳提供良好支撐，還能有效保護腳踝、避免激烈運動造成傷害。