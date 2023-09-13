台北市登革熱疫情持續升溫，12日松山區新增一例本土案例。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯13日表示，稍早接獲民眾陳情，表示有鄰居確診登革熱，依法要接受強制入屋噴藥清消，若無法配合，會由鎖匠開門，還有罰款要繳。徐巧芯也質疑，本土登革熱案例大爆發，從台南蔓延至全台灣，「我就問一句：賴清德、黃偉哲，你們到底在幹嘛？」

徐巧芯表示，6月4日台南出現首例本土登革熱，三週後就累積到58例。7月5日達到190例，台南市長黃偉哲開設一級指揮中心，但已經止不住疫情蔓延，8月6日破千例，8月31日破3000例，「與2015年那場全台大流行，台南市突破3000例的日字，竟然是同一天！」

徐巧芯直言，當年那場大流行當然是人禍，因為當時的台南市長賴清德，不滿李全教竟然當選議長，於是200多天不進議會備詢，整個市府團隊螺絲掉滿地，根據謝龍介轉述，當時喊防蚊沒人理，要清消慢半拍，9月初眼看疫情已經失控，前疾管局長蘇益仁等多位專家呼籲中央接手，結果賴清德第一時間還說不用。

「那一年，台南市累計22760例，112人死亡。」徐巧芯說，觀光受重創，根據天下雜誌當年的報導，業者聲稱損失二到五成業績。監察院為此糾正台南市政府五大缺失，包括疏忽疫情、噴藥紊亂、指揮機制失序、平時疏於專業培訓、未定期清除孳生源。點名市長賴清德、副市長顏純左及衛生局長林聖哲，要深切檢討。

「為什麼考古？因為錯誤的教訓就擺在那，信『賴』選『哲』沒必要傳承登革熱大流行吧！」徐巧芯直言，凱凌也管不好，蚊子也管不好，黃偉哲你到底是多無能啊？

徐巧芯細數，8月31日前疾管局長蘇益仁如同當年一樣示警，現階段如未能把病例數壓下來，後續會很麻煩；9月11日蘇益仁再度示警，台南市疫情已非地方政府能負荷，衛福部、環境部等中央單位須調派人力、物力支援，才有機會控制疫情。結果疾管署副署長羅一鈞南下視察，卻說「還在醫院負荷範圍內」，提醒「市府及早預作規劃」。

徐巧芯質疑，同一時間，賴清德跟黃偉哲卻好像沒事一樣，賴清德隻字不提登革熱，只關心台南「本命區」得票要創新高，黃偉哲則跟賴清德一搭一唱，賴清德才說要請習近平喝全糖珍奶，黃偉哲就要馬上發文推薦，就連放飛疫情跑出國，都學賴清德。