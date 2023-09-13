根據遠傳電信預約登記統計，最多人有興趣的機型是規格最高的iPhone 15 Pro Max，iPhone 15 Pro第2、iPhone 15第3。（Apple提供）

蘋果今天發表iPhone 15系列，遠傳表示，預約量已較去年同期成長逾7成；台灣大商務長林東閔預估，第一波到貨量可能無法滿足首批果粉需求，且升級相當有感的15 Pro max尤其會供不應求。

蘋果（Apple）推出iPhone 15 系列4款新機，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，另外，相機鏡頭有感升級，高階機種iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max更搭載3奈米製程A17晶片，大幅提升效能。

遠傳電信今天上午11時開放iPhone 15系列新機預約登記，截至目前為止，預約量已較去年同一時間成長超過7成，最多人有興趣的機型，則是規格最高的iPhone 15 Pro Max，iPhone 15 Pro第2、iPhone 15第3，與去年相似；容量則以256GB最受歡迎，獲得過半數的預約民眾青睞。

根據遠傳預約登記資料統計，喜好度最高為原色鈦金屬，藍色鈦金屬第二；iPhone 15則以粉紅色最受青睞。

台灣大商務長林東閔今天受訪時表示，iPhone 15系列第一波到貨量可能無法滿足首批果粉需求，「15 Pro max尤其會供不應求」，也看好15系列標準版的買氣會比去年好，整體銷量預估提升至少一成。

他進一步指出，雖然大家認為iPhone 15今年沒有「潛望式鏡頭」有點可惜，但從技術觀點來看，「四重反射稜鏡」技術邏輯類似，且5倍光學變焦成像犀利。其中，鈦金屬不只是好看，散熱能力也變強，因應3奈米製程A17 Pro晶片，續航力也沒降；產品上iPhone 15 Pro Max產品突破上比前一代更有感。

至於大環境通膨，是否影響iPhone買氣，林東閔認為，升息後民眾可支配所得下降，疫後旅遊預算又有排擠效應，對空機市場買氣可能確實會有衝擊，但電信商推出的資費方案，有補貼也形同分期，相對受消費市場青睞，也帶動台灣大近年行動服務營收持續創新高。

林東閔表示，由於看好今年iPhone新機銷售會增加至少一成，電信整體補貼金額也會比去年高，且會有效帶動平均每戶貢獻金額（ARPU）。