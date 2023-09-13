巴西雞蛋洗選上架的標示日期引爆民眾怒火，負責進口的超思為資本額50萬的1人公司，也爭議不斷。粉專「綠能你不能」將近日引發話題的光電、超思、基泰串在一起繪製出綿密關係圖，直指超思負責人秦語喬背後牽涉綠營集體貪腐的利益結構，其親弟、前調查局高層秦台生跟綠營富商翁茂鍾勾結圍事，翁即是之前爆發史上最嚴重司法醜聞的背後魔王，還讓政府高額收購爛蛋，從中牟取暴利，背後派系影武者要好好去查。

「現在把民進黨涉及到的貪腐弊案放在一起看，真的很恐怖！」綠能你不能今(13日)在臉書發文附圖表示，原來秦語喬很有可能背後牽涉綠營集體貪腐的利益結構，她的親弟弟秦台生就是前調查局高層，在2020年監察院報告中揭露他跟綠營富商翁茂鍾勾結，甚至利用公權力，幫忙富商的訴訟案圍事、用公權力追殺無辜者，然後有不正當的往來，而秦台生還用過姊姊的人頭買過翁茂鍾操控的聯亞股票。

綠能你不能指出，翁茂鍾何許人也？正是綠營台南要角，長期跟綠營政治人物關係不錯，其中更是將黑手染指司法檢調部門，像是秦台生、劉柏良等檢調高官，都跟他有不正當的往來。而這個人正是透過政商關係，操弄司法，之前爆發史上最嚴重的司法醜聞，背後魔王就是他，並且也跟賴清德還有蕭美琴關係不錯，甚至還捐給過蕭美琴政治獻金。

綠能你不能強調，秦台生還是超思登記民宅的所有人，因此可以很合理懷疑，秦語喬背後的神秘出資者就是她弟弟，很有可能透過綠營貪腐的結構，先跟秦台生說，之後台灣會缺蛋，農業部會拿出很多錢採購國外雞蛋，先成立一家空頭公司來圍標，因此秦台生想到嫁給蛋商的姊姊一起出來合作，打幾通電話、出資50萬，就做了好幾億的生意，從中賣爛蛋給政府，因為政府像盤子會高額收購，從中牟取暴利。

綠能你不能直言，這也是為何陳吉仲開記者會越描越黑，農業部集體護航，可能也是怕燒出背後派系的影武者，到底誰是派系影武者，就真的需要政黨輪替，好好去查！