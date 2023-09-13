遭到國際孤立的北韓領導人金正恩和俄羅斯總統蒲亭今天會面，英國廣播公司認為，正是當今地緣政治現實讓兩人關係密切，跟平壤靠攏可能是莫斯科未來數年的替代方案。

蒲亭（Vladimir Putin）跟金正恩有不少共同點。首先，兩人都不常出門：克里姆林宮主人今年還沒有離開過俄羅斯，金正恩上次出國則是4年前的事了。其次，俄國和北韓都被稱為「流氓國家」，而且都遭遇嚴厲國際制裁。同時，兩國政府都對美國不假辭色，正所謂共同敵人通常可以拉近彼此距離。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，正是當今的地緣政治現實讓蒲亭跟金正恩結為彷彿秦晉之好那般的密切關係。

那是兄弟情誼嗎？報導認為：「不盡然。」

美國前總統川普曾經「自爆」和金正恩「陷入愛河」，但是俄羅斯和北韓領導人可都不是川普那樣的「多情種」，不太可能公開表明心意。但是蒲亭和金正恩卻都從這段緊密關係中看出潛在利益。

● 軍事合作

那麼，對克里姆林宮而言，兩人的關係有何意義？

首先，北韓國防工業產能規模龐大，俄烏戰爭愈演愈烈之下，正是平壤向外界證明自己是莫斯科極其珍貴軍火來源的時機。

華府懷疑克宮對此知之甚稔。美國指稱，俄羅斯和北韓早已「積極推進」軍火談判，俄方疑似尋求對方供應軍火砲彈。

俄方官員沒有證實，但是已有諸多跡象顯示俄羅斯和北韓有意增進軍事合作。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）7月出席韓戰停戰70週年紀念活動，成為蘇聯解體以來首位到訪北韓的俄羅斯防長，參觀武器展時還由金正恩親自導覽。蕭依古當時就暗示已在籌備進行聯合軍事演習。

俄羅斯前外交部長柯吉瑞夫（Andrei Kozyrev）指出：「如果他們向最貧窮孤立國家之一的北韓尋求武器，依我看來，那在文宣上會是對『大國』俄羅斯的最大羞辱。」柯吉瑞夫現居美國。

「一個大國不會尋求與北韓結盟或提供軍事支持。」

● 撤銷制裁換北韓靠攏

然而，如果是一個想要顛覆世界秩序的強權，可能就會。蒲亭全面入侵烏克蘭之舉暗示他決心要把世界秩序改造成俄羅斯屬意的那樣，與平壤進行軍事合作可能是另一重要跡象。

莫斯科和平壤達成軍火協議將意味著一大轉變。俄羅斯直到近期都還堅決支持聯合國安全理事會對北韓核武計畫實施制裁，而武器貿易也在制裁範圍之內。

不過，誠如小報「莫斯科少共報」（Moskovsky Komsomolets）上週報導，「莫斯科已經簽署安全理事會決議」，但又強調，「這不要緊，簽名可以作廢」。

報導引述政策專家組織外交和國防政策協會（Council for Foreign and Defense Policies）會長盧奇亞諾夫（Fyodor Lukyanov）說：「這問題存在已久，我們為何遵守這些制裁？整個國際關係體系處在完全混亂局面下。」

「當然，聯合國制裁有其合法性，這難以否認，我們也在表決中支持制裁。但情勢已經改變，何不將我們投的票撤銷？」

對金正恩而言，那可是相當中聽的好消息。

● 「眼前的」替代方案

金正恩可能還會想從蒲亭那裡得到什麼？

幾乎可以肯定北韓會希望取得緩解糧食短缺問題的人道援助。外界還揣測，平壤早已向莫斯科尋求包括核動力潛艦在內的先進軍事技術和衛星技術。

俄羅斯揮軍烏克蘭超過一年半，莫斯科可能亟需填補彈藥庫，把跟平壤達成協議當作一種解方。不過那不意味倘若沒有北韓幫助，俄羅斯的戰爭機器就快要停止運轉。

柯吉瑞夫認為：「蒲亭沒有孤注一擲。他可以維持很長一段時間、可以調適，每天都在學習如何繞開制裁、怎麼跟中國、北韓和一些非洲政權合作。」

「那不是未來的替代選項，只是眼下的，也可能是接下來好幾年的替代選項。」