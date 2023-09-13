從《大學生了沒》出道的台灣時尚網紅莫莉，這次受邀到美國參加蘋果秋季發表會，不僅搶先目睹新款iPhone、Apple Watch，更驚喜同框現任蘋果執行長Tim Cook（提姆庫克），並大讚他人有夠好。

莫莉在發表會現場分享iPhone 15 全系列實機細節及顏色，透露iPhone 15 Pro 變成鈦金屬材質，讓她興奮直呼「這是有史以來最時髦最高級的iPhone 」，此外，本次iPhone 15新色也是滿滿的多巴胺色，而且她還猜中4種顏色，尤其粉色實體照讓她狂讚是高級粉，非常夢幻。

莫莉驚喜同框現任蘋果執行長庫克。（圖／取自莫莉IG）

而這次活動的大彩蛋，就是和蘋果執行長Tim Cook本尊見面，只見莫莉開心和對方說自己來自台灣，庫克也滿臉笑容回應「Hello Taiwan」，相當親切，讓她也忍不住表示「這麼多年這次終於跟Tim Cook互動到了，Tim人有夠好！！！還跟台灣的大家打招呼。」

時常受邀出席各大活動的莫莉，是台灣知名KOL，具有指標性與話題性，不過之前她到南韓出席時尚秀，卻為了要合照，緊抓南韓女星IU（李知恩）的手不放，引起巨大爭議，事後她道歉，並強調已寫好韓英版本的道歉信寄到IU經紀公司，會檢討自己的行為和改進。