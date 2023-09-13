新店十四張區段徵收開發案區域圖（新北地政局提供）

新北市地政局訂於19日上午在新店區中央市民活動中心2樓禮堂召開「新北市新店十四張（B單元）區段徵收開發案」第2次興辦事業計畫公聽會，將說明第1次公聽會相關陳述意見回應處理情形及計畫內容、區段徵收方式、時程等事項，同時聽取土地所有人及利害關係人意見，保障相關權益。

本次會議將從上午10時及下午2時展開，開發面積約34公頃，位於捷運環狀線及安坑輕軌交會，東邊橫跨新店中正路2側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，為配合大眾運輸導向發展提供所需用地，劃設商業區、住宅區，並有公園、學校、社會福利設施、道路和兼供轉運站及捷運設施使用的停車場等公共設施用地。

地政局表示，開發完成後，透過道路系統串聯南側完成開發的新店中央新村北側附近地區區段徵收區，完善地區整體發展，打造溪南商業活動、休閒遊憩兼具都市防災的宜居空間。

地政局於都市計畫審議通過後配合程序舉行事業計畫公聽會，並提供專案網站供民眾查詢，幫助民眾瞭解自身權益，本次會議也將全程同步現場直撥，讓不便到場的民眾可以在線上參與。另外，新店地政事務所也會就未辦繼承業務提供諮詢服務，使土地繼承人瞭解自身權益、提早處理產權問題。