據了解，黃金帝國所有權人多達281位，儘管有共識但拆除經費恐破億，是否因此讓都更陷入困境。(吳建輝攝)

黃金帝國面積是喬友2倍以上，以喬友拆除經費2500萬來算，粗估黃金帝國拆除經費恐破5000萬，加上後續廢棄物處理等問題，實際的拆除經費可能破億元。(吳建輝攝)

彰化2大廢墟彰化市喬友大樓已拆光移為平地，員林市黃金帝國何時拆引關注；據了解，黃金帝國所有權人多達281位，儘管有共識但拆除經費恐破億，是否因此讓都更陷入困境；縣府表示，黃金帝國是公辦都更，內政部同意補助，規畫、招商雙軌並行，至於拆不拆目前已進行結構詳評。

去年5月內政部核定補助540萬元做先期規畫，縣府與所有權人多次召開說明會，今年3月初評、9月進行結構詳評，今年最後一次說明會是在8月底，會中多數所有權人拆除重建「信念堅定」，但至於何時能拆縣府與所有權人看法都很保守。

據了解，都更困難原因很多，黃金帝國面積是喬友2倍以上，以喬友拆除經費2500萬來算，粗估黃金帝國拆除經費恐破5000萬，加上後續廢棄物處理等問題，實際的拆除經費可能破億元，這對縣府來說無疑是一大負擔，公部門基本上不可能代墊。

加上黃金帝國所有權人多達281位，其中私有土地占51％，公有土地占49％，儘管64％地主願都更但意見仍待整合；何時要拆仍未知，但市場看好，已有鎖定黃金帝國物件的收購者，日前法務部行政執行署彰化分署公告法拍黃金帝國2樓約8坪的攤位，就以93.2萬的法拍價拍出。

而黃金帝國附近交通複雜，內政部認為黃金帝國不適合做強度太高的商場百貨，建議合建共同找開發商投資，朝住商混合方向興建，在1、2樓打造適合鄰里的商場，未來在做先期規畫與開發時，一併寫在招商計畫裡面。

縣府表示，縣府向中央爭取「員林市舊市街（博愛商圈）都市更新先期規畫暨招商委託專業服務案」（即黃金帝國都市更新案），已多次與潛在建商及開發者訪商，拆不拆目前已進行結構詳評，順利的話最快明年能辦理公開評選招商。