《有生之年》首映會，主演群齊聚。（粘耿豪攝）

《有生之年》首映會，主演群齊聚。（粘耿豪攝）

《有生之年》高家三兄弟吳慷仁、鄭元暢、林哲熹。（粘耿豪攝）

張榕容劇中飾演吳慷仁初戀。（粘耿豪攝）

謝祖武兒子謝展榮飾演方志友、鄭元暢的兒子。（粘耿豪攝）

TVBS原創劇集《有生之年》17日全球首播，製作人林心如13日率編劇杜政哲、導演許肇任、林志儒，及主演吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友、謝展榮出席首映會。吳慷仁說這是他演過最開心的一部戲，製作人林心如自信表示「《有生之年》是你與家人必看的一部好戲」，並透露飾演高家爸媽的「螢幕情侶」喜翔、楊貴媚是最早選定的角色，最難定的就是鄭元暢飾演的老二「高嘉揚」。

楊貴媚、喜翔戲裡有不少日常衝突，花絮中，喜翔摟了別人的腰、牽了別人的手，讓楊貴媚氣炸，她忍不住問編劇杜政哲「為什麼會把爸媽寫成這樣」，不過她對3個帥兒子吳慷仁、鄭元暢、林哲熹卻相當滿意，笑說「聽到他們叫我媽，我就很爽」，演員之間互動相當可愛，張榕容也說連化妝師看他們互動相處都形容他們是「巨嬰團」。

14日金鐘入圍名單將揭曉，吳慷仁被看好可望以《模仿犯》入圍男主角獎項，他表示，「有入圍當然最好，每部戲都很用心的做」，他並分析：「《模仿犯》 像把我曾經學會的東西都放進去，拉回《有生之年》，就是把所有學會的東西都內化。」透露一開始就是衝著演爸媽的是喜翔、楊貴媚，就二話不說表示「我接！我要！」結果答應了後，他就先去了馬來西亞、香港拍了兩部電影，拖延了劇組的時間，「但拍得非常值得！」

他力讚這部戲非常生活，大家不同的面貌都會被看到，他自己常會突然被某句話「戳」一下，演員之間拍著拍著角色個性與感情就莫名生出來了。楊貴媚也說，因為每天拍戲、生活都緊密在一起，拍的時候就有很奇怪的默契跑出來，就像是真正的家人般。

《有生之年》劇情圍繞在吳慷仁、鄭元暢、林哲熹3兄弟和父母間的親情故事，吳慷仁說，他私下對家人的表達很直接，雖是家裡的弟弟，但感覺像哥哥，是比較直接的人，可以沒有顧慮說實話，但不太會分享自己的工作，因為家人不理解也不太感興趣。張榕容笑說，她的家人也根本不想知道，會覺得「我又不懂，跟我講這個幹嘛」，表姊、表弟還會叫她走開、不要劇透，媽媽就會一直說「寶貝好辛苦」，「但根本沒有在聽！」反倒是偶爾會來要別的藝人簽名照，鄭元暢秒附和：「還會要演唱會門票！他們想說都是從事演藝圈，難買的門票也有門路要得到。」

首度演戲的謝展榮，是演員謝祖武的兒子，他透露因為天天都會看到爸爸，所以沒看過謝祖武的戲，直言「就沒什麼興趣」。雖然不太會跟爸爸聊拍戲工作，但父子間有逗趣的互動，就是會互傳劇組的便當給對方看，「我的便當每次都比較高級、每次都贏」。方志友笑說，她拍這部戲時，老公楊銘威剛好和謝祖武拍另一部戲，謝祖武有說「幫我照顧我兒子」，雖然劇中升格16歲小孩的媽，方志友說：「我就把他當成我現在6歲的兒子。」

此外，吳慷仁被問及日前媒體報導許瑋甯因《她和她的她》中被「霸王硬上弓」至今內心仍留陰影、看到他還會害怕，吳慷仁無奈表示：「她不是說沒有了，宣傳開玩笑的啦，不是臉書都有發文了嗎？大家賣擱黑白寫（台語）了。