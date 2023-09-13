網友發現iPhone舊機換電池的價格偷偷漲價。（圖／翻攝自蘋果官網）

iPhone 15系列新機今（13）日正式亮相，不過高昂的售價也讓部分果粉打退堂鼓，一名網友本考慮要幫舊機換電池繼續使用，結果上蘋果官網一查才發現費用竟然悄悄漲了，讓他哭喊「是要強迫人換新機QQ」。

鄉民「firmusic」今日在PTT iOS板表示，iPhone 15推出後，他本在考慮要購入新機，還是要將正在使用的iPhone 11拿去換電池繼續使用，因此先上官網確認價錢，結果突然發換電池的費用與他記憶中的不符合，驚呼「竟然要2990？」

firmusic指出，過去要從2050元漲到2850元時，有提早預告一段時間，媒體也有做大幅度的報導，正式漲價前很多人還為此排隊，沒想到這次突然就漲了，「是因為漲幅不大的關係嗎？沒想到換一顆電池已經要3000了，不知道是匯率關係還是要強迫人換新機QQ」。

其他網友也直言「逼著你換手機」、「只能刷卡儲值信仰了」、「美金沒漲價吧，台灣就不升息當然變貴」、「58900花下去不用煩惱」、「11真的該換了，規格太舊」、「不急的話就等神腦，燦坤，德宜特價」。