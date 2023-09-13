富邦悍將富藍戈在新莊棒球場舉行「性別趴」。（富邦悍將提供）

富邦悍將富藍戈明年1月將升格為人父，13日賽前在新莊棒球場舉行性別趴，這也是中職首次有球員在球場辦此活動，由富藍戈老婆拋球，他將裝有色粉的球打破，粉紅色粉末爆出，夫妻倆也喜極而泣並擁抱親吻。

今天的性別趴想法由富藍戈提出，他與老婆也穿上藍、粉紅色各半的特製球衣上場，「很開心行銷團隊幫我完成這次活動。過去在美國、委內瑞拉的朋友都會有性別趴，也會在球場舉行，但我不知道台灣職棒場過去有沒有舉辦過。」

富藍戈今天賽前不當投手，拿著藍、粉紅色各半的球棒上場，身負重任必須要把謎底打破，他坦言，的確有擔心過會「揮棒落空」，「剛剛10分鐘前有到打擊練習室練打一下，也曾擔心不完美，但剛剛那刻非常完美。」

揭曉答案那刻，富藍戈與老婆都十分開心，他更是激動落淚，「我有猜對，我有感覺會是個女生，很期待我的小公主到來。」他透露，這段等待答案揭曉的時間一直很想要知道性別，「我們一直在猜，現在可以開始著手準備嬰兒用品了。」

富藍戈還透露選在9月13日揭曉答案的原因，「7年前的這一天也是我跟老婆告白的時候，那時候我在家鄉的海灘問她要不要當我女朋友，所以我才特別選這一天。」

富邦悍將富藍戈在新莊棒球場舉行「性別趴」，隊友們也獻上祝福。（富邦悍將提供）

被問到是否會想幫女兒取個中文名字？富藍戈目前還沒有答案，「但也許會很有趣，尤其小公主是Made in Taiwan（台灣製造）的。」