前台灣高等法院法官張道周轉任律師，並接下嘉義地院第1件擬以國民法官法審理的酒駕肇事致死案件，張道周曾參與《國民法官法》的立法過程、模擬法庭、教育訓練等各階段經歷，他期許能用所學及經驗協助國民法官制度穩定發展下去。

張道周台大法律系畢業後先當律師，再任職嘉義地方法院法官、庭長，並到美國華盛頓大學取得法學博士學位，後來調任台中高分院法官、司法院刑事廳調辦事法官、台灣高等法院法官，今年8月卸下法官袍，9月回嘉義轉任律師，學經歷完整。

張道周當法官20年，歷練過不少案子，也參與《國民法官法》立法、模擬法庭、教育訓練，在美國也進修相關法律，他認為人生下半場，想把所學及經驗，為社會做出不同的貢獻，並與社會有更多對話，因而重披律師袍，接下國民法官審理案。

這件嘉義地院112年度國審交訴字第1號公共危險案件，是1月間發生在嘉義縣東石鄉的酒駕肇事致死案，張姓男子被控酒後開車撞死騎機車婦人遭起訴，嘉院已抽籤分案，由刑五庭審判長張志偉擔任受命法官。

嘉院因張男無力僱請律師，經嘉義律師公會提供有意願擔任國民參與審判案件的辯護人名單，認為張道周資歷完整，徵詢其意願後，而由張道周擔任辯護人。

張道周說，已訪談了案件當事人，將扮演好辯護人的角色，預定22日與地院、檢方協商，協助審檢辯的溝通，貢獻所學與經驗，共同推動國民法官制度良性的發展。