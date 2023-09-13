日本職棒阪神虎隊今年有機會在睽違18年後再奪聯盟冠軍，鑒於過去曾有大量球迷跳入道頓堀川慶賀造成死傷，及韓國梨泰院去年發生嚴重踩踏意外，大阪府將動員約1300名警力警戒。

日本共同社報導，大阪府警方為避免阪神虎隊一旦奪得聯盟冠軍時，重演韓國梨泰院去年逾150人死亡的嚴重踩踏意外，已計劃在大阪市鬧區部署約1300名警力。

大阪府警方表示，屆時將在橫跨道頓堀川的戎橋附近，部署站在車頂上通稱為「DJ警察」的警力引導行人，防止有人相繼跌倒引發「群眾雪崩」意外發生。

日本放送協會（NHK）也報導，只要阪神虎隊奪冠，許多民眾上街聚集到大阪市鬧區等地慶賀狂歡已成慣例，但2003年阪神虎隊拿到聯盟冠軍時，曾發生超過5000人從戎橋上跳入道頓堀川的騷動，並造成一人死亡數人受傷。

因此，大阪市政府這次預想如果阪神虎隊奪冠，以道頓堀為主的地區將湧現大量人潮群聚，將跟警方合作採取防止發生踩踏意外的措施。

在阪神虎隊奪冠當天，大阪市政府將在長度約40公尺的道頓堀橋上設置高度約2公尺薄板，讓民眾無法看到位於東側、預想可能有大量人潮群聚的戎橋。

這種做法主要目的是為了不讓行人站在道頓堀橋上觀看戎橋「盛況」，避免民眾在主要幹道「御堂筋」發生踩踏意外。

大阪市長橫山英幸說，只要發生跳水或不幸的事故，就會破壞慶祝氣氛，希望大家在開心慶祝奪冠瞬間時，不要發生任何意外。