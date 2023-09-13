電影《成功補習班》是金鐘視帝藍正龍擔任導演的第二部作品，全片改編自藍正龍與紀錄片導演、恩師陳俊志的故事。由於藍、陳兩人亦師亦友、交情深厚，藍正龍在《誰來報樹》節目中更忍不住情緒潰堤，坦言「還沒學會把你(陳俊志)忘記」、「可能這輩子都沒有辦法學會忘記」，把自己的對陳俊志深沉的想念一一記錄在《成功補習班》中。

街聲 StreetVoice 音樂總監陳弘樹（小樹）擔任主持人的《誰來報樹》節目，邀請《成功補習班》的導演藍正龍、演員侯彥西、詹懷雲分享拍戲時的種種，也意外觸動藍正龍心底對陳俊志最深刻的想念，甚至一度讓藍正龍情緒潰堤、淚灑錄音間。

陳俊志在2018年離世。藍正龍回想，2019年決定拍攝這故事時，就知道是個很難的議題，因必須不斷回顧、拷問自己，但很清楚一定要在這個時間點內完成，不然會後悔一輩子。他說，完成這部電影作品並沒有多高大上或多了不起，單純就是想把想念一個人的心情記錄下來，也把這麼好的人的故事分享給大家。

不過節目專訪到一半，藍正龍忍不住情緒潰堤，坦言對於陳俊志的離開完全沒準備、沒辦法承受，甚至就算事隔多年，「還沒學會把你忘記」、「可能這輩子都沒有辦法學會忘記」。小樹也發揮專業主持人的功力，以同理的角度詢問藍正龍：「你現在這樣哭，他會怎麼跟你說？」讓藍正龍憶起兩人過往不必多言、互信互賴的相處模式，道出「他會安靜地陪我、我也會陪他」的溫暖答案。

《成功補習班》由藍正龍執導，演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐、侯彥西擔綱主要角色。電影中的補習班老師由侯彥西飾演，角色原型就是改編自陳俊志，紀錄藍正龍與陳俊志當年深厚情誼建立的過程，故事雖然以青春、勇敢為主軸，但卻透露哀傷的想念。小樹評析，這是一部很可怕的電影，因為殺傷力很大，但卻又中二得一蹋糊塗！讓進電影院的觀眾「看著看著就哭了，但還沒哭完，下個鏡頭又笑出來。」

《成功補習班》將於本月15日連3天舉辦口碑場，並於22日正式上映。該集「誰來報樹」節目將於 9月15日 在 Apple Podcast、Spodify、KKBOX 頻道上釋出，歡迎聽眾鎖定收聽。