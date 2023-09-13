「福賜群號」境外漁工SUPRIYANTO疑似被虐致死案，於同年9月由屏東地檢署偵辦，因查無實證，於11月10日簽結，後續遭監委王美玉糾正，2016年12月屏東地檢署重啟調查，今年8月23日提起公訴的裁定。委任律師曾威凱於今日收到起訴書。

根據起訴書，船長陳凱治因未依據漁業法第54條第5款規定：「漁船船主在國外僱用外籍船員作業應遵守及注意事項」第15點，當船員因病或受傷時，有即時通報及救治之義務，造成漁工SUPRIYANTO因延誤就醫而死亡，故依刑法276條「過失致人於死」起訴。

另船長陳凱治、輪機長陳金錶、同船印尼漁工AGUS SETIAWAN因涉及毆打、傷害SUPRIYANTO，以刑法第277條「傷害人之身體及健康者」起訴。另有一位涉案印尼漁工MUNAWIR SAZALI因已出境，發佈通緝中。

台灣國際勞工協會表示，福賜群號漁工SUPRIYANTO疑似受虐致死案，凸顯境外漁工人權、生命權毫無保障的事實，該案於屏東地檢署偵辦時，卻被草率對待，甚至關乎案情真相的四段影片譯文，也未如實翻譯，竟於2015年11月10草率簽結，若非關切此案的漁工維權團契而不捨的陳情、監察委員王美玉進行調查並對屏東地檢署提出糾正，方使屏東地檢署重啟調查，否則關乎SUPRIYANTO死亡真相的案情，就永遠被掩蓋了。

台灣國際勞工協會指出，重啟調查之後，屏東地檢署偵辦速度十分緩慢，經常無故取消庭期，或間隔數年未開庭，家屬及律師、協助團體幾乎以為此案會不了了之。歷時八年，終於盼得加害人被起訴的結果。遲來的正義，令人唏噓。