台農董座涂萬財今天晚間現身說分明。（林和生攝）

【全程口白】揹黑鍋?巴西蛋標示不符被罰 台農董座喊冤:道歉影片是農業部要我講的啦!要我擔下來!（中天新聞）

台農董座涂萬財12日在新聞畫面中為巴西蛋品標示不符道歉，直稱：「這是我的疏失」，但13日卻向媒體爆料稱，認錯影片是農業部要他講的，強調是農業部要他把事情擔下來，引發譁然。

台農蛋品洗選巴西蛋品因將有效期限到9月24日的雞蛋，標示到10月5日，遭食藥署認定違反食品安全衛生法。

對此， 台農董座涂萬財12日在新聞畫面中為巴西蛋品標示不符道歉，直稱：「這是我的疏失」，不料13日又向媒體爆料稱，農業部要他把事情擔下來，認錯影片也是農業部要他講的。

涂向媒體表示，這些都是農業部要他講的啦，要他擔下來、快點平息這件事，所以他才會叫媳婦幫他拍道歉影片，再傳給農業部，沒想到竟有新聞報導要罰他400萬、2億。他有跟衛生局講，他被罰4萬已經很委屈了，如果又要罰更多，他要找律師告他們。

涂無奈道，他幫農業部解決蛋荒，沒想到最後搞得滿身腥，農業部對外稱，這批巴西蛋都有做類似手機噴膜的噴臘處理，但他看到的是，有的有、有的沒有。

他說，這很好分辨，沒塗臘的蛋表面光滑，有塗臘的蛋表面有厚厚一層，他賣蛋賣了40多年一看就知，國產蛋因產地距離近，不需要也不用噴臘，但是進口蛋因要運輸、保存，所以會噴臘延長保期限。